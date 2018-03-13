“Halkımız Aldatılmak İstemiyor”

İyi Parti (İP) Malatya İl Başkanı Sezai Altaş ile yöneticiler, Pütürge ve Doğanyol ilçelerini ziyaret ederek vatandaşlarla görüştüler.

Ziyaretlere ilişkin partinin basın bülteni şöyle:

“Geçen hafta ilçe gezilerine başlayan İYİ Parti, Pütürge ve Doğanyol ilçeleri ile bu ilçelerin beldelerini ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinlediler.

İl Başkanı Sezai Altaş ile yönetim kurulu üyeleri ilk olarak Pütürge ilçesini ziyaret ettiler. Kaymakamlık ve belediye başkanlığını ziyaret eden heyet daha sonra vatandaşlarla bir araya geldiler. Çiftçiler, AKP hükümetinin, sağ cepten alıp sol cebe koyduğunu, son günlerde açıklanan teşviklerin tamamen aldatmaca olduğunu söylediler. Çiğ süt desteğinin 4 kuruş indirilerek 760 milyon liralık zarara uğratıldıklarını ifade eden çiftçiler, ”Gübre desteğinde de bize oyun oynandı. Geçen yıl 877 milyon lira olan destek bu yıl 553 milyon liraya düşürüldü. Yaklaşık 300 milyon lira daha az destek açıklandı. İki kalemden toplam zararımız 1 milyar lira”şeklinde konuştular.

Hükümetin “Mazot desteği”nin de aldatmaya yönelik olduğunu söyleyen çiftciler, ”Bugdaya verilen mazot desteğinin, litre karşılığı 2.6 dır. Oysa iyi bir buğday çiftcisinin yıllık dekar tüketimi, yıllara göre değişmekle birlikte 8-10 litreyi bulmaktadır. Dolayısıyla ‘Yarısı bizden’ açıklaması bu yönü ile doğru değildir”dediler.

-300 koyun sadece 20 çiftçiye kredi olarak verilecek..

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Sezai Altaş ve yönetim kurulu üyeleri ile sıcak bir sohbet yapan vatandaşlar, ”Şimdi diyorlar ki,’ köye dönene, 300 koyun verilecek’ Bu iş de tamamen aldatmaca. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı toplam 500 bin koyun kredilendirileceğini açıkladı. Bu da her il için 20 çiftçi eder . Üstelik hibe değil kredilendirme. Bununla insanları köye gönderemezsiniz”şeklinde konuştular

İYİ Parti İl Başkanı Sezai Altaş Pütürge ve Doğanyol’da, vatandaşların kendilerine gösterdikleri ilgiden son derece memnun olduklarını ifade ederek,”İYİ Parti adım adım geliyor. AKP döneminde 650 bin insanımız çiftciliği bırakmış. Bu da gösteriyor ki; halkımız artık aldatılmak istemiyor. İYİ Partiye gösterilen bu ilgi bunun bir kanıtı. İlçe gezilerimizin ardından köy gezilerine başlayacağız. Vatandaşlarımızın her türlü sorununa çare bulmak için var gücümüzle çalışacağız”dedi

Sezai Altaş, Koldere beldesinde açıkta bırakılan trafonun büyük bir tehlike saçtığını da ifade ederek,”Aynı zamanda su kaçağı da varmış. Yıllardır kimse bu sorunla ilgilenmemiş. Buradan uyarıyorum; yarın istenmeyen bir olay meydana gelirse, bunun sorumlusu kim olacak?”şeklinde konuştu. İYİ Parti heyeti, Koldere, Gökçe ve Damlı beldelerini de gezerek vatandaşlarla bir araya geldiler

İYİ Parti il Başkanı Sezai Altaş, Pütürge ilçe başkanı Ramazan Karakaya ve yönetim kurulu üyeleri ile Doğanyol İlçe Başkanı Mustafa Şeko ile yönetim kuruluna başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.”

Bülten- malatyahaber.com