“Halkımıza Minnettarız”

12 Haziran seçimlerinde Malatya’da yüzde 68 oyla 5 milletvekili çıkaran AKP’de, ilçelere teşekkür gezileri sürüyor.

Konuya ilişkin AKP’den yayınlanan bülten şöyle:

“12 Haziran Genel Seçimlerinden sonra sürdürülen ziyaretler kapsamında Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerini ziyaret eden AK Parti il başkanı Bülent Tüfenkçi, AK Parti MKYK üyesi ve milletvekilli Öznur Çalık ve 24. dönem Malatya milletvekili Cemal Akın’a halk kucak açtı.

Gezi esnasında halkla sohbet eden 24. dönem AK Parti Malatya milletvekili Cemal Akın, AK Parti’nin varlık sebebinin sorunları çözmek olduğunu vurguladığı konuşmasında, “Sorunlarınızın farkındayız. Aslında sorunlarımız müşterektir. Zaman içerisinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz. Zaten varlık sebebimiz budur. Bunları yaşayarak gördünüz, gördük. AK Parti’den önceki dönemleri de sonrasında AK Parti’nin gerçekleştirdiği yenilikleri, hizmetleri de müşahede ediyorsunuz” diyen Akın, devamla şu ifadeleri kullandı: “Problemlerin tamamı çözülmüş değil. Ancak sorunları büyük oranda çözmüş bulunmaktayız. Bu da yeni doğacak problemlerle birlikte kalan sorunları da çözebileceğimizin teminatıdır. Bize güvenerek verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum”

Daha sonra halka hitap eden AK Parti MKYK üyesi ve milletvekilli Öznur Çalık, 12 Haziran genel seçimlerinde verdikleri destekten dolayı halka teşekkür ettiği konuşmasında, “Allah’ın izniyle 23 dönem verdiğiniz destekle mecliste Malatya’mıza hizmet ettik. Malatya tarihinde, Malatyalı ilk milletvekili olarak mecliste görev yaptım. Bu şerefi sizlerle birlikte taşımak benim için büyük bir onurdur. Ve yine Allah nasip etti, 24. dönemde de sizin kardeşiniz, ablanız olarak mecliste Başbakanımla birlikte, milletvekili arkadaşlarımla birlikte sizlere hizmet edeceğim. Verdiğiniz bu güzel desteği mecliste en iyi bir şekilde hizmete dönüştürmek için yüreğimizle, bileğimizle, kanımızın son damlasına kadar elimizden ne gelirse yapacağız” dedi.

İlçe ziyaretlerine katılan AK Parti il başkanı Bülent Tüfenkçi, Kale kaymakamlığına yaptıkları ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, “Milletvekillerimizle ilçe ziyaretleri kapsamında Kale ilçemizi de ziyaret ettik. İlçelerimizin mülki amirleriyle milletvekillerimizi görüştürerek yeni dönemde yapılacak hizmetler için hazırlanan projeleri yerinde görmelerini istiyoruz. Uyum içerisinde çalışabilmeleri için sorunları yerinde görmeleri gerekiyor. Hem ziyaret hem de sorunları yerinde görerek çözümleri noktasında fikir birliği yapmak maksadını taşıyoruz. Belediye başkanlarımızın sorunları da kaymakamlarımızın sorunları da bizim sorunlarımızdır. Milletvekillerimiz Ankara’da bu sorunları takip edeceklerdir. Bu manada kabullerinden dolayı sayın kaymakamımıza ve desteklerinden dolayı vatandaşlarımıza minnet borçluyuz” dedi.

Kale ilçesinde yaptığı konuşmada AK Parti milletvekili Öznur Çalık, 12 Haziran Seçimlerinde AK Parti’nin Malatya kalesi olan Kale ilçesinin demokratik sürecin işleyişine verdiği desteği tebrik ederek şunları söyledi: “AK Parti’nin kalesi olan bütün Kalelilere teşekkür ediyorum. Başta kaymakamımıza ve güvenlik güçlerimize seçim sürecinin sorunsuz geçmesi için gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Ülkenin menfaatine oy kullandıkları için, tercihlerini demokrasiden yana kullandıkları için halkımıza minnettarız”