Hamburg Havalimanı’nda Alarm!
Almanya’nın Hamburg Havalimanı havalandırma sisteminden yayıldığı tahmin edilen bilinmeyen bir madde polisi alarma geçirdi.
Almanya’nın Hamburg Havalimanı’nda havalandırma sisteminden yayıldığı tahmin edilen bilinmeyen bir madde sebebiyle yolcuların tahliye edildiği ve havalimanının kapatıldığı belirtildi.
Yolcular solunum problemleri ve gözlerinde yanma şikayetinde bulundu. İtfaiye ekiplerinin, söz konusu 50’den fazla kişiyi inceleyerek hastaneye kaldırılması gerekip gerekmediğini tespit etmeye çalıştığı aktarıldı.
Kaynak:CNN Türk
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