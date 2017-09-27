Hamburg’daki Meydana Türk İşçinin Adı Verildi

2015 yılında vefat eden Hamburg Belediyesi temizlik işçisi Trabzonlu Yüksel Muş’un adı, Hamburg’daki bir meydana verildi.

Kızının düğün gecesi bile gelen bir telefonla düğünü bırakıp işe giden, işini ve çevre temizliğini çok seven Trabzonlu temizlik işçisi Yüksel Muş’un adı, artık Hamburg’un en güzel yerinde yaşayacak. Yüksel Muş adlı Türk işçinin adı, her yıl milyonlarca turistin yanı sıra Hamburgluların da çok ziyaret ettiği, Hamburg’un en güzel ve değerli semtlerinden Alster Gölü kenarındaki meydana verildi.

Hamburg Belediyesi tarafından düzenlenen törenle bu meydana “Yüksel-Mus-Platz“ (Yüksel Muş Meydanı) adı verildi. Düzenlenen törene Hamburg Merkez Belediye Başkanı Falko Drobmann, Hamburg Muavin Konsolosu Meral Akbilek Koray, SRH Genel Müdürü Holger Lange, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Uyumdan Sorumlu eski Bakan Aydan Özoğuz, SPD Hamburg Milletvekili Kazım Abacı, Hamburg Trabzonlular ve Trabzonsporlular Derneği Başkanı İlhan Yılmaz, Muş ailesi ile 100 kişiden oluşan iş arkadaşları da iş kıyafetleriyle katıldı.

Hamburg Merkez Belediye Başkanı Falko Drobmann yaptığı konuşmada, “Bu meydana Yüksel Muş adı, iş arkadaşlarının teklifi ile yapılan araştırmalar sonucu verildi. Turistlerin en çok geldiği bu alanı sürekli temiz tuttuğu için kendisine teşekkür ederim” dedi.

Hamburg Belediyesi Temizlik İşleri Bölümü Genel Müdürü Holger Lange ise “Çalıştığı dönemde görevini çok ciddiye alan, kızının düğün akşamı bile gelen bir telefonla düğünü bırakıp görevine giden, kent temizliğini çok önemseyen ve Hamburg’u evi gibi görmesi gibi birçok nedenden dolayı bu meydana Yüksel Muş adının verilmesi çok yerinde bir karar. Yüksel Muş’un şahsının hak ettiği saygıyı ve takdiri kamuoyuna göstererek, isminin bu meydanda yaşayacak olmasından dolayı biz de çok sevinçliyiz” diye konuştu.

Törene katılan Yüksel Muş’un çocukları Şahin, Soner ve Özlem Muş da Hamburg’un en güzel yerinde babalarının adının yazılmasının onları gururlandırdığını, çalışkanlığının ve işine olan sadakatinin ödülünü aldığını ifade etti.

Muş’un iş arkadaşı Süleyman İnci, “2006’dan beri aynı arabada çalıştık. İsminin verilmesinden memnun olduk. İşini seven ve toplumda sevilen biriydi” şeklinde konuştu.

Diğer bir iş arkadaşı Serkan Yılmaz ise “Yüksel abiyle kısa bir süre çalıştık ama işini çok ciddiye alan ve iyi yapan birisiydi. Belediyeye teşekkür ederiz” dedi.

Hamburg, iha