“Hamido Olayı Araştırılmalı”

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Eğer 12 Eylül’le hesaplaşılacaksa, 12 Eylül’ün arkasındaki gerçek güçler ortaya çıkarılacaksa, en başta Hamido olayları araştırılmalıdır” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın ardından tekrar söz alarak Meclis’in Malatya olaylarını araştırması gerektiğini kaydetti. Ağbaba yaptığı konuşmada, “Malatya’da çok önemli bir olay yaşanmıştır, Hamit Fendoğlu’nun katledilmesi bu olayların en önemlilerindendir. Bu saldırıyı bir kez daha buradan kınıyorum. Hem AKP Sözcüsü hem de Malatya’nın AKP milletvekilleri bu konuların ortaya çıkarılması gerektiği konusunda görüş bildirdiler. Eğer 12 Eylül’le hesaplaşılacaksa, 12 Eylül’ün arkasındaki gerçek güçler ortaya çıkarılacaksa, en başta Hamido olayları araştırılmalıdır. AKP Grubu görüşlerinde samimiyse bu konuda olumlu oy kullanmaları gerekir. Bir araştırma komisyonunun kurulması, bu olayların araştırılması, Malatya’da geçmişte yaşanan, katledilen insanların da hesabının sorulması anlamında çok olumlu olur diye düşünüyorum. Meclis’i bu oylamada destek vermeye çağırıyorum” dedi.

AHMET KAYA MESAJI..

Bu arada Ağbaba, özgün müziğin unutulmaz isimlerinden Ahmet Kaya’nın 12. Ölüm yıldönümünde bir mesaj yayımladı.

Ağbaba, mesajında “Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli değerlerden biri olan , Malatyalı büyük sanatçı Ahmet Kaya’nın vefatının üzerinden 12 yıl geçti. 12 Eylül Faşist rejiminin en ağır koşullarında , devrimci ve demokratlara yönelik uygulanan baskı ve zulümlerin gölgesinde protesto müziğini ortaya koyan Ahmet Kaya , tavrını eserlerinin sözlerine ve müziğine yansıtmıştır. Herkesin sustuğu zaman konuşabilen, korkmadan gerçekleri dillendiren sanatçı kimliğini ölümüne kadar devam ettirmiştir. Halkının yaşadıklarını, halk ağzıyla ve bir ozan diliyle haykırırken direnişin simgesi olmuştur. Bu nedenle Ahmet Kaya sadece bir sanatçı değil, devrimci bir halk adamı, ilerici ve aydın bir kişiydi. Ahmet Kaya , Türkiye’de baskıların, haksızlıkların, hukuksuzlukların son bulması için verdiği mücadeleyle her zaman ayrı bir yere sahip olacaktır” ifadelerini kullandı.

Veli Ağbaba, Ahmet Kaya’nın Malatya’nın gurur kaynaklarından biri olduğunu kaydederek, “Malatyalılar Ahmet Kaya’yı bağırlarına basmak istiyor. Ahmet Kaya’nın mezarının memleketi Malatya’da bir beldeye getirilmesi için yetkililere çağrımızı yineliyorum. Ahmet Kaya’nın anısı önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum” dedi.