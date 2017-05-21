Han, Hamam ve Kuyuya Koruma Kararı

Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Arguvan’da hazine arazisi üzerinde bulunan bir han, bir hamam ve bir de su kuyusunun koruma alanına alınmasına karar verdi. Han ve hamam 1. derece yapı, su kuyusu da 2. derece yapı grubu olarak belirlendi.

Hazine arazileri üzerinde bulunan 3 eser için Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarının kararı şöyle:

“Malatya İli, Arguvan İlçesi, Kömürlük Mahallesi, Karahan Mevkiinde bulunan, tapunun 109 ada, 52 nolu parselinde kayıtlı, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait ham toprak vasıflı taşınmazda tespit edilen Kara Han, Hamam ve Su Kuyusunun tescilinin değerlendirilmesi istemini içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörünün 18.01.2017 tarihli ve 27 sayılı inceleme raporu; Malatya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 16.12.2009 tarihli ve 2578 sayılı yazısı, ekleri; Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 12.06.2014 tarihli ve 1005 sayılı yazısı, ekleri ile tescile esas ilgili ve etkilenen Kurum ve Kuruluşlarının görüş yazıları okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda; Malatya İli, Arguvan İlçesi, Kömürlük Mahallesi, Karahan Mevkiinde bulunan, tapunun 109 ada, 52 nolu parselinde kayıtlı taşınmazda yer alan Kara Han, Hamam ve Kökağaç Köyü, Karahan Mevkiinde bulunan, tapunun 101 ada, 1 No’lu parselinde kayıtlı taşınmazda yer alan Su Kuyusunun 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesinde tanımı yapılan kültür varlıklarından olması ve kültür varlığı özelliği göstermeleri nedeniyle “korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilmelerine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 gün ve 660 sayılı ilke kararı doğrultusunda Kara Han ile Hamamın yapı grubunun I. grup yapı, Su Kuyusunun yapı grubunun ise II. grup yapı olarak belirlenmesine, anıt fişlerinin onaylanmasına, 1/5000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle Kara Han, Hamam ve Su Kuyusunun korunma alanının belirlenmesine karar verildi.”

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

ARŞİV FOTO: Arguvan Karahan kalıntıları