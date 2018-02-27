Hangi İlçede Hangi Ürüne Destek Var?
TARIMSAL DESTEKLEMELER BELLİ OLDU: Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında tarımsal ürünlere verilecek üretim desteğine yönelik Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçiler için sağlanacak desteklemenin ayrıntıları belirlendi.
1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere dün itibariyle yürürlüğe giren karara göre, Malatya’da ilçe bazında destekleme yapılacak ürünler şöyle:
Akçadağ: Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
Arapgir: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
Arguvan: Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
Battalgazi: Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
Darende: Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
Doğanşehir: Arpa, Buğday, Kum Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
Doğanyol: Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri
Hekimhan: Arpa, Buğday, Kum Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
Kale: Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri
Kuluncak: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
Pütürge: Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri
Yazıhan: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
Yeşilyurt: Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri
Desteklemeler kapsamında arpa, buğday, çavdar, yulaf için dekar başına 15 TL mazot, 4 TL de gübre desteği olmak üzere toplam 19 TL, nohut, mercimek, kuru fasulye için dekar aşına 14 TL mazot, TL de gübre olmak üzere toplam 18 TL, aspir bitkisi için dekar başına 12 lira mazot,4 TL de gübre desteği olmak üzere toplam 16 TL, organik tarım için kategorilere göre dekar başına 10 ile 100 TL arasında destek sağlanacak.
Savaş BARIŞ, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
Dikkatinizi çekti mi bilmem ancak şeker pancarına destek yok.
Çünkü dış destekli güçlü mısır şurubu lobileri, dahili güçlerle birlikte şeker pancarını ülkede bitirmek üzere karar almışlar anlaşılan.
Yani 80 milyona vücut için zararlı olan mısır şurubunu illa yedirecekler. Ne için daha çok para kazanmak için.
Peki bu ülkede buna karşı çıkacak hiç bir güç yok mu?
Yazık.
benim çevremde ki çiftçiler genelde kaysı işi ile uğraşıyor onlara herhangi bir destek yok mu ?
Peki malatya şeker fabrikası pancarı nerden alacak maksat pancara destek vermeyip fabrikayı peşkeş çekmekmi DİYORLAR ürericiler
Kayısı nekadar