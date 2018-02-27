Hangi İlçede Hangi Ürüne Destek Var?

TARIMSAL DESTEKLEMELER BELLİ OLDU: Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında tarımsal ürünlere verilecek üretim desteğine yönelik Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amacıyla Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçiler için sağlanacak desteklemenin ayrıntıları belirlendi.

1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere dün itibariyle yürürlüğe giren karara göre, Malatya’da ilçe bazında destekleme yapılacak ürünler şöyle:

Akçadağ: Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

Arapgir: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

Arguvan: Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Battalgazi: Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Darende: Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

Doğanşehir: Arpa, Buğday, Kum Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

Doğanyol: Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

Hekimhan: Arpa, Buğday, Kum Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

Kale: Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

Kuluncak: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

Pütürge: Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

Yazıhan: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Yeşilyurt: Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem Bitkileri

Desteklemeler kapsamında arpa, buğday, çavdar, yulaf için dekar başına 15 TL mazot, 4 TL de gübre desteği olmak üzere toplam 19 TL, nohut, mercimek, kuru fasulye için dekar aşına 14 TL mazot, TL de gübre olmak üzere toplam 18 TL, aspir bitkisi için dekar başına 12 lira mazot,4 TL de gübre desteği olmak üzere toplam 16 TL, organik tarım için kategorilere göre dekar başına 10 ile 100 TL arasında destek sağlanacak.

Savaş BARIŞ, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com