Hangi İlçede, Kime, Kaç Oy?

12 Haziran Pazar günü tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da yapılan genel seçimlerin, resmi olmayan kesin sonuçları açıklanırken, seçime giren 12 parti ile 4 bağımsız adayın il genelinde, merkez ilçe ile 13 ilçede ne kadar oy aldıkları da netleşti.

AKP’nin 5 milletvekili, CHP’nin ise 1 milletvekili çıkardığı seçimlerde, il genelinde, merkez ilçede ve ilçelerde alınan sonuçlar şöyle:

* MALATYA İL GENELİ (MERKEZ VE İLÇELER DAHİL)

Seçmen Sayısı: 503.323

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 438.416

Geçerli Oy Sayısı: 431.923

Geçersiz Oy Sayısı: 6.493

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 293.585

Demokrat Parti (DP): 1.480

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 85.263

Millet Partisi (MP): 416

Saadet Partisi (SP): 3.287

Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 4.115

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 35.203

Doğru Yol Partisi (DYP): 290

Türkiye Komünist Partisi (TKP): 303

Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 182

Büyük Birlik Partisi (BBP): 1.978

Demokratik Sol Parti (DSP): 347

BAĞIMSIZLAR:

-Hanifi KARTAL: 255

-Ayhan YENER: 119

-Ahmet GÜLTEKİN: 97

-Kani ŞAVATA: 5.003

* MERKEZ İLÇE

Seçmen Sayısı: 315.390

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 275.980

Geçerli Oy Sayısı: 272.118

Geçersiz Oy Sayısı: 3.862

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 194.667

Demokrat Parti (DP): 890

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 45.417

Millet Partisi (MP): 231

Saadet Partisi (SP): 1.961

Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 2.929

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 21.235

Doğru Yol Partisi (DYP): 160

Türkiye Komünist Partisi (TKP): 167

Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 112

Büyük Birlik Partisi (BBP): 1.121

Demokratik Sol Parti (DSP): 220

BAĞIMSIZLAR:

-Hanifi KARTAL: 176

-Ayhan YENER: 62

-Ahmet GÜLTEKİN: 56

-Kani ŞAVATA: 2.714

* AKÇADAĞ İLÇESİ

Seçmen Sayısı: 21.524

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 19.207

Geçerli Oy Sayısı: 19.025

Geçersiz Oy Sayısı: 182

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 10.233

Demokrat Parti (DP): 46

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 5.727

Millet Partisi (MP): 15

Saadet Partisi (SP): 71

Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 110

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 2.059

Doğru Yol Partisi (DYP): 15

Türkiye Komünist Partisi (TKP): 11

Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 9

Büyük Birlik Partisi (BBP): 88

Demokratik Sol Parti (DSP): 20

BAĞIMSIZLAR:

-Hanifi KARTAL: 5

-Ayhan YENER: 10

-Ahmet GÜLTEKİN: 24

-Kani ŞAVATA: 582

* ARAPGİR İLÇESİ

Seçmen Sayısı: 8.368

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 7.116

Geçerli Oy Sayısı: 6.993

Geçersiz Oy Sayısı: 123

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 3.715

Demokrat Parti (DP): 21

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 2.235

Millet Partisi (MP): 8

Saadet Partisi (SP): 44

Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 36

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 821

Doğru Yol Partisi (DYP): 13

Türkiye Komünist Partisi (TKP): 7

Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 5

Büyük Birlik Partisi (BBP): 65

Demokratik Sol Parti (DSP): 1

BAĞIMSIZLAR:

-Hanifi KARTAL:2

-Ayhan YENER: 1

-Ahmet GÜLTEKİN:-

-Kani ŞAVATA: 19

* ARGUVAN İLÇESİ

Seçmen Sayısı: 6.473

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 5.596

Geçerli Oy Sayısı: 5.526

Geçersiz Oy Sayısı: 70

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 1.112

Demokrat Parti (DP): 15

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 4.062

Millet Partisi (MP): 9

Saadet Partisi (SP): 8

Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 8

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 29

Doğru Yol Partisi (DYP): 1

Türkiye Komünist Partisi (TKP): 5

Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 1

Büyük Birlik Partisi (BBP): 18

Demokratik Sol Parti (DSP): 4

BAĞIMSIZLAR:

-Hanifi KARTAL: 2

-Ayhan YENER: 9

-Ahmet GÜLTEKİN: 1

-Kani ŞAVATA: 242

* BATTALGAZİ İLÇESİ

Seçmen Sayısı: 19.188

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 17.699

Geçerli Oy Sayısı: 17.475

Geçersiz Oy Sayısı: 224

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 14.773

Demokrat Parti (DP): 29

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 1.661

Millet Partisi (MP): 6

Saadet Partisi (SP): 145

Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 140

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 381

Doğru Yol Partisi (DYP): 5

Türkiye Komünist Partisi (TKP): 6

Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 2

Büyük Birlik Partisi (BBP): 44

Demokratik Sol Parti (DSP): 15

BAĞIMSIZLAR:

-Hanifi KARTAL: 40

-Ayhan YENER: 9

-Ahmet GÜLTEKİN: 6

-Kani ŞAVATA: 213

* DARENDE İLÇESİ

Seçmen Sayısı: 21.278

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 17.442

Geçerli Oy Sayısı: 17.223

Geçersiz Oy Sayısı: 219

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 12.391

Demokrat Parti (DP): 45

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 1.652

Millet Partisi (MP): 9

Saadet Partisi (SP): 224

Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 100

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 2.500

Doğru Yol Partisi (DYP): 18

Türkiye Komünist Partisi (TKP): 14

Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 10

Büyük Birlik Partisi (BBP): 181

Demokratik Sol Parti (DSP): 6

BAĞIMSIZLAR:

-Hanifi KARTAL: 4

-Ayhan YENER: –

-Ahmet GÜLTEKİN: 2

-Kani ŞAVATA: 67

* DOĞANŞEHİR İLÇESİ

Seçmen Sayısı: 28.974

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 24.931

Geçerli Oy Sayısı: 24.421

Geçersiz Oy Sayısı: 510

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 12.585

Demokrat Parti (DP): 170

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 7.535

Millet Partisi (MP): 46

Saadet Partisi (SP): 275

Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 204

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 2.998

Doğru Yol Partisi (DYP): 32

Türkiye Komünist Partisi (TKP): 35

Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 15

Büyük Birlik Partisi (BBP): 183

Demokratik Sol Parti (DSP): 22

BAĞIMSIZLAR:

-Hanifi KARTAL: 12

-Ayhan YENER: 6

-Ahmet GÜLTEKİN: 2

-Kani ŞAVATA: 301

* DOĞANYOL İLÇESİ

Seçmen Sayısı: 3.369

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 2.630

Geçerli Oy Sayısı: 2.590

Geçersiz Oy Sayısı: 40

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 2.096

Demokrat Parti (DP): 11

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 239

Millet Partisi (MP): 7

Saadet Partisi (SP): 51

Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 37

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 119

Doğru Yol Partisi (DYP): 5

Türkiye Komünist Partisi (TKP): 4

Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 2

Büyük Birlik Partisi (BBP): 7

Demokratik Sol Parti (DSP): 2

BAĞIMSIZLAR:

-Hanifi KARTAL: 1

-Ayhan YENER: –

-Ahmet GÜLTEKİN: 4

-Kani ŞAVATA: 5

* HEKİMHAN İLÇESİ

Seçmen Sayısı: 17.998

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 15.516

Geçerli Oy Sayısı: 15.296

Geçersiz Oy Sayısı: 220

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 5.958

Demokrat Parti (DP): 59

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 6.779

Millet Partisi (MP): 34

Saadet Partisi (SP): 109

Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 65

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 2.159

Doğru Yol Partisi (DYP): 14

Türkiye Komünist Partisi (TKP): 12

Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 8

Büyük Birlik Partisi (BBP): 50

Demokratik Sol Parti (DSP): 8

BAĞIMSIZLAR:

-Hanifi KARTAL: 3

-Ayhan YENER: 10

-Ahmet GÜLTEKİN: –

-Kani ŞAVATA: 28

* KALE İLÇESİ

Seçmen Sayısı: 4.715

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 4.796

Geçerli Oy Sayısı: 4.381

Geçersiz Oy Sayısı: 415

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 3.991

Demokrat Parti (DP): 17

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 229

Millet Partisi (MP): 1

Saadet Partisi (SP): 15

Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 19

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 69

Doğru Yol Partisi (DYP): 1

Türkiye Komünist Partisi (TKP): 1

Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): –

Büyük Birlik Partisi (BBP): 13

Demokratik Sol Parti (DSP): 1

BAĞIMSIZLAR:

-Hanifi KARTAL: –

-Ayhan YENER: –

-Ahmet GÜLTEKİN: –

-Kani ŞAVATA: 24

NOT: Kale ilçesinde seçmen sayısı ile oy kullanan seçmen sayısı arasındaki tutarsızlık İl Seçim Kurulu tutanaklarında yeraldığı şekildedir.

* KULUNCAK İLÇESİ

Seçmen Sayısı: 6.336

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 5.419

Geçerli Oy Sayısı: 5.344

Geçersiz Oy Sayısı: 75

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 3.219

Demokrat Parti (DP): 27

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 1.349

Millet Partisi (MP): 9

Saadet Partisi (SP): 16

Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 56

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 597

Doğru Yol Partisi (DYP): 3

Türkiye Komünist Partisi (TKP): 6

Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 4

Büyük Birlik Partisi (BBP): 32

Demokratik Sol Parti (DSP): 12

BAĞIMSIZLAR:

-Hanifi KARTAL: –

-Ayhan YENER: 1

-Ahmet GÜLTEKİN: –

-Kani ŞAVATA: 13

* PÜTÜRGE İLÇESİ

Seçmen Sayısı: 13.589

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 10.446

Geçerli Oy Sayısı: 10.343

Geçersiz Oy Sayısı: 103

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 8.697

Demokrat Parti (DP): 43

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 987

Millet Partisi (MP): 10

Saadet Partisi (SP): 185

Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 85

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 238

Doğru Yol Partisi (DYP): 9

Türkiye Komünist Partisi (TKP): 4

Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 3

Büyük Birlik Partisi (BBP): 11

Demokratik Sol Parti (DSP): 4

BAĞIMSIZLAR:

-Hanifi KARTAL: 1

-Ayhan YENER: 1

-Ahmet GÜLTEKİN: 2

-Kani ŞAVATA: 63

* YAZIHAN İLÇESİ

Seçmen Sayısı: 11.080

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 9.311

Geçerli Oy Sayısı: 9.222

Geçersiz Oy Sayısı: 89

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 5.324

Demokrat Parti (DP): 22

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 2.834

Millet Partisi (MP): 4

Saadet Partisi (SP): 29

Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 100

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 365

Doğru Yol Partisi (DYP): 2

Türkiye Komünist Partisi (TKP): 6

Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 3

Büyük Birlik Partisi (BBP): 59

Demokratik Sol Parti (DSP): 11

BAĞIMSIZLAR:

-Hanifi KARTAL: 2

-Ayhan YENER: 4

-Ahmet GÜLTEKİN: –

-Kani ŞAVATA: 457

* YEŞİLYURT İLÇES İ

Seçmen Sayısı: 25.041

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 22.327

Geçerli Oy Sayısı: 21.966

Geçersiz Oy Sayısı: 361

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 14.824

Demokrat Parti (DP): 85

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 4.557

Millet Partisi (MP): 27

Saadet Partisi (SP): 154

Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 226

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 1.633

Doğru Yol Partisi (DYP): 12

Türkiye Komünist Partisi (TKP): 25

Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 8

Büyük Birlik Partisi (BBP): 106

Demokratik Sol Parti (DSP): 21

BAĞIMSIZLAR:

-Hanifi KARTAL: 7

-Ayhan YENER: 6

-Ahmet GÜLTEKİN: –

-Kani ŞAVATA: 275

DERLEYEN: Levent BARIŞ (Görüş Gazetesi)