Hangi İlçede, Kime, Kaç Oy?
12 Haziran Pazar günü tüm yurtta olduğu gibi Malatya’da da yapılan genel seçimlerin, resmi olmayan kesin sonuçları açıklanırken, seçime giren 12 parti ile 4 bağımsız adayın il genelinde, merkez ilçe ile 13 ilçede ne kadar oy aldıkları da netleşti.
AKP’nin 5 milletvekili, CHP’nin ise 1 milletvekili çıkardığı seçimlerde, il genelinde, merkez ilçede ve ilçelerde alınan sonuçlar şöyle:
* MALATYA İL GENELİ (MERKEZ VE İLÇELER DAHİL)
Seçmen Sayısı: 503.323
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 438.416
Geçerli Oy Sayısı: 431.923
Geçersiz Oy Sayısı: 6.493
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 293.585
Demokrat Parti (DP): 1.480
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 85.263
Millet Partisi (MP): 416
Saadet Partisi (SP): 3.287
Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 4.115
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 35.203
Doğru Yol Partisi (DYP): 290
Türkiye Komünist Partisi (TKP): 303
Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 182
Büyük Birlik Partisi (BBP): 1.978
Demokratik Sol Parti (DSP): 347
BAĞIMSIZLAR:
-Hanifi KARTAL: 255
-Ayhan YENER: 119
-Ahmet GÜLTEKİN: 97
-Kani ŞAVATA: 5.003
* MERKEZ İLÇE
Seçmen Sayısı: 315.390
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 275.980
Geçerli Oy Sayısı: 272.118
Geçersiz Oy Sayısı: 3.862
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 194.667
Demokrat Parti (DP): 890
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 45.417
Millet Partisi (MP): 231
Saadet Partisi (SP): 1.961
Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 2.929
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 21.235
Doğru Yol Partisi (DYP): 160
Türkiye Komünist Partisi (TKP): 167
Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 112
Büyük Birlik Partisi (BBP): 1.121
Demokratik Sol Parti (DSP): 220
BAĞIMSIZLAR:
-Hanifi KARTAL: 176
-Ayhan YENER: 62
-Ahmet GÜLTEKİN: 56
-Kani ŞAVATA: 2.714
* AKÇADAĞ İLÇESİ
Seçmen Sayısı: 21.524
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 19.207
Geçerli Oy Sayısı: 19.025
Geçersiz Oy Sayısı: 182
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 10.233
Demokrat Parti (DP): 46
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 5.727
Millet Partisi (MP): 15
Saadet Partisi (SP): 71
Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 110
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 2.059
Doğru Yol Partisi (DYP): 15
Türkiye Komünist Partisi (TKP): 11
Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 9
Büyük Birlik Partisi (BBP): 88
Demokratik Sol Parti (DSP): 20
BAĞIMSIZLAR:
-Hanifi KARTAL: 5
-Ayhan YENER: 10
-Ahmet GÜLTEKİN: 24
-Kani ŞAVATA: 582
* ARAPGİR İLÇESİ
Seçmen Sayısı: 8.368
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 7.116
Geçerli Oy Sayısı: 6.993
Geçersiz Oy Sayısı: 123
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 3.715
Demokrat Parti (DP): 21
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 2.235
Millet Partisi (MP): 8
Saadet Partisi (SP): 44
Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 36
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 821
Doğru Yol Partisi (DYP): 13
Türkiye Komünist Partisi (TKP): 7
Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 5
Büyük Birlik Partisi (BBP): 65
Demokratik Sol Parti (DSP): 1
BAĞIMSIZLAR:
-Hanifi KARTAL:2
-Ayhan YENER: 1
-Ahmet GÜLTEKİN:-
-Kani ŞAVATA: 19
* ARGUVAN İLÇESİ
Seçmen Sayısı: 6.473
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 5.596
Geçerli Oy Sayısı: 5.526
Geçersiz Oy Sayısı: 70
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 1.112
Demokrat Parti (DP): 15
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 4.062
Millet Partisi (MP): 9
Saadet Partisi (SP): 8
Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 8
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 29
Doğru Yol Partisi (DYP): 1
Türkiye Komünist Partisi (TKP): 5
Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 1
Büyük Birlik Partisi (BBP): 18
Demokratik Sol Parti (DSP): 4
BAĞIMSIZLAR:
-Hanifi KARTAL: 2
-Ayhan YENER: 9
-Ahmet GÜLTEKİN: 1
-Kani ŞAVATA: 242
* BATTALGAZİ İLÇESİ
Seçmen Sayısı: 19.188
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 17.699
Geçerli Oy Sayısı: 17.475
Geçersiz Oy Sayısı: 224
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 14.773
Demokrat Parti (DP): 29
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 1.661
Millet Partisi (MP): 6
Saadet Partisi (SP): 145
Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 140
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 381
Doğru Yol Partisi (DYP): 5
Türkiye Komünist Partisi (TKP): 6
Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 2
Büyük Birlik Partisi (BBP): 44
Demokratik Sol Parti (DSP): 15
BAĞIMSIZLAR:
-Hanifi KARTAL: 40
-Ayhan YENER: 9
-Ahmet GÜLTEKİN: 6
-Kani ŞAVATA: 213
* DARENDE İLÇESİ
Seçmen Sayısı: 21.278
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 17.442
Geçerli Oy Sayısı: 17.223
Geçersiz Oy Sayısı: 219
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 12.391
Demokrat Parti (DP): 45
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 1.652
Millet Partisi (MP): 9
Saadet Partisi (SP): 224
Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 100
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 2.500
Doğru Yol Partisi (DYP): 18
Türkiye Komünist Partisi (TKP): 14
Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 10
Büyük Birlik Partisi (BBP): 181
Demokratik Sol Parti (DSP): 6
BAĞIMSIZLAR:
-Hanifi KARTAL: 4
-Ayhan YENER: –
-Ahmet GÜLTEKİN: 2
-Kani ŞAVATA: 67
* DOĞANŞEHİR İLÇESİ
Seçmen Sayısı: 28.974
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 24.931
Geçerli Oy Sayısı: 24.421
Geçersiz Oy Sayısı: 510
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 12.585
Demokrat Parti (DP): 170
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 7.535
Millet Partisi (MP): 46
Saadet Partisi (SP): 275
Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 204
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 2.998
Doğru Yol Partisi (DYP): 32
Türkiye Komünist Partisi (TKP): 35
Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 15
Büyük Birlik Partisi (BBP): 183
Demokratik Sol Parti (DSP): 22
BAĞIMSIZLAR:
-Hanifi KARTAL: 12
-Ayhan YENER: 6
-Ahmet GÜLTEKİN: 2
-Kani ŞAVATA: 301
* DOĞANYOL İLÇESİ
Seçmen Sayısı: 3.369
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 2.630
Geçerli Oy Sayısı: 2.590
Geçersiz Oy Sayısı: 40
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 2.096
Demokrat Parti (DP): 11
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 239
Millet Partisi (MP): 7
Saadet Partisi (SP): 51
Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 37
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 119
Doğru Yol Partisi (DYP): 5
Türkiye Komünist Partisi (TKP): 4
Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 2
Büyük Birlik Partisi (BBP): 7
Demokratik Sol Parti (DSP): 2
BAĞIMSIZLAR:
-Hanifi KARTAL: 1
-Ayhan YENER: –
-Ahmet GÜLTEKİN: 4
-Kani ŞAVATA: 5
* HEKİMHAN İLÇESİ
Seçmen Sayısı: 17.998
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 15.516
Geçerli Oy Sayısı: 15.296
Geçersiz Oy Sayısı: 220
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 5.958
Demokrat Parti (DP): 59
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 6.779
Millet Partisi (MP): 34
Saadet Partisi (SP): 109
Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 65
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 2.159
Doğru Yol Partisi (DYP): 14
Türkiye Komünist Partisi (TKP): 12
Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 8
Büyük Birlik Partisi (BBP): 50
Demokratik Sol Parti (DSP): 8
BAĞIMSIZLAR:
-Hanifi KARTAL: 3
-Ayhan YENER: 10
-Ahmet GÜLTEKİN: –
-Kani ŞAVATA: 28
* KALE İLÇESİ
Seçmen Sayısı: 4.715
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 4.796
Geçerli Oy Sayısı: 4.381
Geçersiz Oy Sayısı: 415
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 3.991
Demokrat Parti (DP): 17
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 229
Millet Partisi (MP): 1
Saadet Partisi (SP): 15
Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 19
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 69
Doğru Yol Partisi (DYP): 1
Türkiye Komünist Partisi (TKP): 1
Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): –
Büyük Birlik Partisi (BBP): 13
Demokratik Sol Parti (DSP): 1
BAĞIMSIZLAR:
-Hanifi KARTAL: –
-Ayhan YENER: –
-Ahmet GÜLTEKİN: –
-Kani ŞAVATA: 24
NOT: Kale ilçesinde seçmen sayısı ile oy kullanan seçmen sayısı arasındaki tutarsızlık İl Seçim Kurulu tutanaklarında yeraldığı şekildedir.
* KULUNCAK İLÇESİ
Seçmen Sayısı: 6.336
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 5.419
Geçerli Oy Sayısı: 5.344
Geçersiz Oy Sayısı: 75
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 3.219
Demokrat Parti (DP): 27
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 1.349
Millet Partisi (MP): 9
Saadet Partisi (SP): 16
Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 56
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 597
Doğru Yol Partisi (DYP): 3
Türkiye Komünist Partisi (TKP): 6
Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 4
Büyük Birlik Partisi (BBP): 32
Demokratik Sol Parti (DSP): 12
BAĞIMSIZLAR:
-Hanifi KARTAL: –
-Ayhan YENER: 1
-Ahmet GÜLTEKİN: –
-Kani ŞAVATA: 13
* PÜTÜRGE İLÇESİ
Seçmen Sayısı: 13.589
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 10.446
Geçerli Oy Sayısı: 10.343
Geçersiz Oy Sayısı: 103
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 8.697
Demokrat Parti (DP): 43
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 987
Millet Partisi (MP): 10
Saadet Partisi (SP): 185
Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 85
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 238
Doğru Yol Partisi (DYP): 9
Türkiye Komünist Partisi (TKP): 4
Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 3
Büyük Birlik Partisi (BBP): 11
Demokratik Sol Parti (DSP): 4
BAĞIMSIZLAR:
-Hanifi KARTAL: 1
-Ayhan YENER: 1
-Ahmet GÜLTEKİN: 2
-Kani ŞAVATA: 63
* YAZIHAN İLÇESİ
Seçmen Sayısı: 11.080
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 9.311
Geçerli Oy Sayısı: 9.222
Geçersiz Oy Sayısı: 89
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 5.324
Demokrat Parti (DP): 22
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 2.834
Millet Partisi (MP): 4
Saadet Partisi (SP): 29
Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 100
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 365
Doğru Yol Partisi (DYP): 2
Türkiye Komünist Partisi (TKP): 6
Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 3
Büyük Birlik Partisi (BBP): 59
Demokratik Sol Parti (DSP): 11
BAĞIMSIZLAR:
-Hanifi KARTAL: 2
-Ayhan YENER: 4
-Ahmet GÜLTEKİN: –
-Kani ŞAVATA: 457
* YEŞİLYURT İLÇESİ
Seçmen Sayısı: 25.041
Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 22.327
Geçerli Oy Sayısı: 21.966
Geçersiz Oy Sayısı: 361
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP): 14.824
Demokrat Parti (DP): 85
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): 4.557
Millet Partisi (MP): 27
Saadet Partisi (SP): 154
Halkın Sesi Partisi (Has Parti): 226
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): 1.633
Doğru Yol Partisi (DYP): 12
Türkiye Komünist Partisi (TKP): 25
Milliyetçi Muhafazakar Parti (MMP): 8
Büyük Birlik Partisi (BBP): 106
Demokratik Sol Parti (DSP): 21
BAĞIMSIZLAR:
-Hanifi KARTAL: 7
-Ayhan YENER: 6
-Ahmet GÜLTEKİN: –
-Kani ŞAVATA: 275
DERLEYEN: Levent BARIŞ (Görüş Gazetesi)