Hangi İlden Kaç Kişi Var?
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’ne göre, 609 bin 022 kişi ile nüfusunun yüzde 79’unu Malatyalıların oluşturduğu Malatya’da ikamet eden başka il nüfusuna kayıtlı olanların da sayıları açıklandı. Buna göre, 47 bin 423 kişi ile il nüfusunun yüzde 6.1’ini oluşturan Adıyamanlılar ilk sırada geliyor. Malatya’daki toplam sayıları 35 bin 790 kişi olan Elazığlılar da, yüzde 4.6’lık oranla ikinci sırayı alıyorlar.
Türkiye İstatistik Kurumu’nın verdiği, ADNKS 2014 yılı rakamlarına göre; 6 bin 561 kişi ile yüzde 0.86’lik bölümünü oluşturan Sivaslılar üçüncü, 6 bin 518 kişi ile yüzde 0.85’lik bölümü oluşturan Bingöllüler dördüncü, 5 bin 455 kişi ile yüzde 0.71’ini oluşturan Kahramanlaraşlılar beşinci sıradalar.
Malatya’da, Türkiye’nin tüm illerinden yaşayanlar bulurken, en küçük grubu 24 kişi ile Yalovalılar oluşturuyorlar.
Malatya’da yaşayan, başka il nüfusuna kayıtlı olanların, illeri ve sayıları şöyle:
“Adana 2.705
Adıyaman 47.423
Afyonkarahisar 715
Ağrı 645
Amasya 475
Ankara 1.142
Antalya 310
Artvin 206
Aydın 490
Balıkesir 841
Bilecik 121
Bingöl 6.518
Bitlis 681
Bolu 132
Burdur 138
Bursa 404
Çanakkale 202
Çankırı 393
Çorum 798
Denizli 354
Diyarbakır 4.351
Edirne 178
Elazığ 35.790
Erzincan1.119
Erzurum 2.020
Eskişehir 731
Gaziantep 1.827
Giresun 302
Gümüşhane 148
Hakkari 129
Hatay 1.688
Isparta 285
Mersin 2.234
İstanbul 986
İzmir 857
Kars 449
Kastamonu 269
Kayseri 1.446
Kırklareli 128
Kırşehir 517
Kocaeli 182
Konya 1.426
Kütahya 391
Manisa 602
Kahramanmaraş 5.455
Mardin 1.282
Muğla 199
Muş 3.513
Nevşehir 372
Niğde 589
Ordu 583
Rize 164
Sakarya 201
Samsun 760
Siirt 540
Sinop 184
Sivas 6.561
Tekirdağ 134
Tokat 893
Trabzon 550
Tunceli 1.194
Şanlıurfa 3.108
Uşak 232
Van 1.135
Yozgat 997
Zonguldak 168
Aksaray 314
Bayburt 121
Karaman 226
Kırıkkale 559
Batman 1.412
Şırnak 272
Bartın 83
Ardahan 180
Iğdır 134
Yalova 24
Karabük 180
Kilis 354
Osmaniye 1.552
Düzce 95″