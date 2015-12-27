Hangi İlden Kaç Kişi Var?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’ne göre, 609 bin 022 kişi ile nüfusunun yüzde 79’unu Malatyalıların oluşturduğu Malatya’da ikamet eden başka il nüfusuna kayıtlı olanların da sayıları açıklandı. Buna göre, 47 bin 423 kişi ile il nüfusunun yüzde 6.1’ini oluşturan Adıyamanlılar ilk sırada geliyor. Malatya’daki toplam sayıları 35 bin 790 kişi olan Elazığlılar da, yüzde 4.6’lık oranla ikinci sırayı alıyorlar.

Türkiye İstatistik Kurumu’nın verdiği, ADNKS 2014 yılı rakamlarına göre; 6 bin 561 kişi ile yüzde 0.86’lik bölümünü oluşturan Sivaslılar üçüncü, 6 bin 518 kişi ile yüzde 0.85’lik bölümü oluşturan Bingöllüler dördüncü, 5 bin 455 kişi ile yüzde 0.71’ini oluşturan Kahramanlaraşlılar beşinci sıradalar.

Malatya’da, Türkiye’nin tüm illerinden yaşayanlar bulurken, en küçük grubu 24 kişi ile Yalovalılar oluşturuyorlar.

Malatya’da yaşayan, başka il nüfusuna kayıtlı olanların, illeri ve sayıları şöyle:

“Adana 2.705

Adıyaman 47.423

Afyonkarahisar 715

Ağrı 645

Amasya 475

Ankara 1.142

Antalya 310

Artvin 206

Aydın 490

Balıkesir 841

Bilecik 121

Bingöl 6.518

Bitlis 681

Bolu 132

Burdur 138

Bursa 404

Çanakkale 202

Çankırı 393

Çorum 798

Denizli 354

Diyarbakır 4.351

Edirne 178

Elazığ 35.790

Erzincan1.119

Erzurum 2.020

Eskişehir 731

Gaziantep 1.827

Giresun 302

Gümüşhane 148

Hakkari 129

Hatay 1.688

Isparta 285

Mersin 2.234

İstanbul 986

İzmir 857

Kars 449

Kastamonu 269

Kayseri 1.446

Kırklareli 128

Kırşehir 517

Kocaeli 182

Konya 1.426

Kütahya 391

Manisa 602

Kahramanmaraş 5.455

Mardin 1.282

Muğla 199

Muş 3.513

Nevşehir 372

Niğde 589

Ordu 583

Rize 164

Sakarya 201

Samsun 760

Siirt 540

Sinop 184

Sivas 6.561

Tekirdağ 134

Tokat 893

Trabzon 550

Tunceli 1.194

Şanlıurfa 3.108

Uşak 232

Van 1.135

Yozgat 997

Zonguldak 168

Aksaray 314

Bayburt 121

Karaman 226

Kırıkkale 559

Batman 1.412

Şırnak 272

Bartın 83

Ardahan 180

Iğdır 134

Yalova 24

Karabük 180

Kilis 354

Osmaniye 1.552

Düzce 95″