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Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Hangi İlden Kaç Kişi Var?

Hangi İlden Kaç Kişi Var?
  • 28.12.2015
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Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’ne göre, 609 bin 022 kişi ile nüfusunun yüzde 79’unu Malatyalıların oluşturduğu Malatya’da ikamet eden başka il nüfusuna kayıtlı olanların da sayıları açıklandı. Buna göre, 47 bin 423 kişi ile il nüfusunun yüzde 6.1’ini oluşturan Adıyamanlılar ilk sırada geliyor. Malatya’daki toplam sayıları 35 bin 790 kişi olan Elazığlılar da, yüzde 4.6’lık oranla ikinci sırayı alıyorlar.

Türkiye İstatistik Kurumu’nın verdiği, ADNKS 2014 yılı rakamlarına göre; 6 bin 561 kişi ile yüzde 0.86’lik bölümünü oluşturan Sivaslılar üçüncü,  6 bin 518 kişi ile yüzde 0.85’lik bölümü oluşturan Bingöllüler dördüncü, 5 bin 455 kişi ile yüzde 0.71’ini oluşturan Kahramanlaraşlılar beşinci sıradalar.

Malatya’da, Türkiye’nin tüm illerinden yaşayanlar bulurken, en küçük grubu 24 kişi ile Yalovalılar oluşturuyorlar.

Malatya’da yaşayan, başka il nüfusuna kayıtlı olanların, illeri ve sayıları şöyle:

“Adana  2.705

Adıyaman  47.423

Afyonkarahisar  715

Ağrı  645

Amasya  475

Ankara  1.142

Antalya  310

Artvin  206

Aydın  490

Balıkesir  841

Bilecik  121

Bingöl  6.518

Bitlis  681

Bolu  132

Burdur  138

Bursa  404

Çanakkale  202

Çankırı  393

Çorum  798

Denizli  354

Diyarbakır  4.351

Edirne  178

Elazığ  35.790

Erzincan1.119

Erzurum  2.020

Eskişehir  731

Gaziantep  1.827

Giresun  302

Gümüşhane  148

Hakkari  129

Hatay  1.688

Isparta  285

Mersin  2.234

İstanbul  986

İzmir  857

Kars  449

Kastamonu  269

Kayseri  1.446

Kırklareli  128

Kırşehir  517

Kocaeli  182

Konya  1.426

Kütahya  391

Manisa  602

Kahramanmaraş  5.455

Mardin  1.282

Muğla  199

Muş  3.513

Nevşehir  372

Niğde  589

Ordu  583

Rize  164

Sakarya  201

Samsun  760

Siirt  540

Sinop  184

Sivas  6.561

Tekirdağ  134

Tokat  893

Trabzon  550

Tunceli  1.194

Şanlıurfa  3.108

Uşak  232

Van  1.135

Yozgat  997

Zonguldak  168

Aksaray  314

Bayburt  121

Karaman  226

Kırıkkale  559

Batman  1.412

Şırnak  272

Bartın  83

Ardahan  180

Iğdır  134

Yalova  24

Karabük  180

Kilis  354

Osmaniye  1.552

Düzce  95″

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