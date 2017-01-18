Hangi Projeye Ne Kadar Ödenek Ayrıldı?

AKP’li Çalık, Malatya’da Çevreyolu, hastane, baraj ve sulama, cezaevi yapımı, tarım projelerinin 2017 ödeneklerini açıkladı

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 2017 yılı için direk Malatya’daki yatırımlar için ilk aşamada ayrılan ödeneğin 306 milyon 617 bin TL olduğunu, ancak bu rakamın daha da artacağını bildirdi. Çalık, proje tutarları 275 milyon TL olan 3 hastane projesi için 45 milyon TL ödenek ayrıldığını belirtti.

Çalık yaptığı yazılı açıklama da, 2017 yılında Malatya’daki yatırımlara verilen ödeneklerle ilgili verdiği bilgide; ilk aşamada 2017 yılı ödeneğinin 306 milyon 617 bin TL olduğunu, ancak Malatya ile birlikte diğer illerin ortak projelerine ayrılan ödenekler ile İl Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına aktarılan kamu yatırımı ödeneklerinin bu rakama dahil olmadığını belirtti.

Çalık, Devlet Su İşleri Bakanlığı’nın ilk aşamada Yoncalı Barajı Projesi için 30 milyon TL, Boztepe Recai Kutan Barajı ve sulama projesi için 25 milyon TL ödenek ayrıldığını belirterek, il genelinde yapımı devam eden, proje aşamasındaki gölet projelerine ayrılan ödeneklerin ise daha sonra netleşeceğini kaydetti.

ÇEVREYOLU İÇİN 19 MİLYON TL ÖDENEK

Malatya’daki tarım projeleri için 55 milyon TL ödenek ayrıldığını da aktaran Çalık, ulaştırma projeleri kapsamında Malatya çevreyolu için ayrılan ilk ödeneğin de 19 milyon 275 bin TL olduğunu kaydetti. Darende-Gölbaşı yol ayrımına kadar devam eden duble yol çalışmaları için 10 milyon 280 bin TL, Hekimhan-Malatya duble yol çalışmaları içinde şuan için 2 milyon TL ödenek ayrıldığını kaydetti.

Çalık, Malatya-Elazığ arasındaki bölünmüş yol çalışmasına 1 milyon 285 bin lira, Malatya-Adıyaman Gölbaşı arasındaki bölünmüş yol çalışmasına 8 milyon 995 bin lira, Malatya-Gölbaşı yol ayrımı, Darende 6. bölgesinin hudut yoluna 10 milyon 280 bin lira, Elazığ-Keban, Malatya-Arapgir ve Sivas-Divriği ayrımı bölünmüş yola 6 milyon 425 bin lira, Kangal-Alacahan-Hekimhan-Malatya bölünmüş yolu için 21 milyon 275 bin lira, Malatya-Hekimhan bölünmüş yolu için 2 milyon lira, Nemrut Dağı turistik yollara 2 milyon 125 bin lira ödenek ayrıldığını da bildirdi.

Malatya’daki turizm projeleri için 15 milyon 700 bin TL ödenek ayrıldığını da aktaran Çalık, İspendere Şifalı İçmecesi Altyapı ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi için 10 milyon 700bin TL, Yamadağı Mekanik Hat Yapımı işi içinde 5 milyon TL ödenek çıktığını kaydetti.

Çalık, İnönü Üniversitesi’ne Onkoloji Hastanesi bütçesi hariç alt yapı ve bilimsel projeler için verilen ödeneğin ise toplamda şuan için yaklaşık 40 milyon TL olduğunu aktardı.

3 HASTANEYE ÖDENEK

Çalık, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi bünyesinde yapılacak olan Onkoloji Hastanesi inşaatı için ayrılan ödeneğin 12 milyon TL olduğunu ve Onkoloji Hastanesi temelinin atılacağını belirtirken, 217 yataklı ve 29 bin 912 metrekare büyüklüğündeki projenin 2018 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini ve toplam proje tutarının yaklaşık 90 milyon TL olduğunu kaydetti.

Malatya’nın uzun bir süreden beri gündeminde olan Battalgazi Devlet Hastanesi’nin de 2017 yılı yatırım programına alınarak ilk aşamada 8 milyon TL ödenek ayrıldığını aktaran Çalık, 200 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi’nin toplam alanında 40 bin metrekare büyüklüğünde olacağını, projenin toplam maliyetinin de şuan için 80 milyon TL olduğunu ifade etti. Çalık, Battalgazi Devlet Hastanesi’nin 2019 yılında tamamlanarak hizmete girmesinin hedeflendiğini belirtti.

Milletvekili Çalık, 300 yataklı ve 52 bin 307 metrekare büyüklüğündeki Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi içinde 2017 yılı için ilk aşamada ayrılan ödeneğin 25 milyon TL olduğunu belirterek, bu projenin toplam maliyetinin 104 milyon TL olduğunu ve 2019 yılında bitirilerek hizmete girmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Çalık, İller Bakansı tarafından Malatya Doğu Kollektör Projesine 11 milyon 836 bin lira, Malatya Büyükşehir belediyesi itfaiye ve acil müdahale alım aracı (28 adet) için 24 milyon 485 bin lira, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğüne yeni bina yapımı için ise 3 milyon 150 bin lira ödenek ayrıldığını da bildirdi.

Çalık, Akçadağ ve Doğanşehir ilçelerinde yapılacak olan ve 2019 yılında hizmete girmesi hedeflenen cezaevleri için ise 2017 yılı için 40’ar milyon TL ödenek ayrıldığını da kaydetti.

Bülten- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi