Hangisi BAL’da Mücadele Edecek?

Malatya’yı yeni sezonda BAL Ligi’nde temsil edecek olan takım 23 Nisan’da oynanacak olan baraj maçıyla belli olacak.

BAL Ligi’nde ilk sezonunda adından söz ettiren İnönü Üniversitesispor ile Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyon olan Arguvan Belediyespor, BAL Ligi’nde yer alabilmek için karşı karşıya gelecek. İnönü Üniversitesispor, rakibin yenerek, BAL Ligi’nde yoluna devam etmek, Arguvan Belediyespor ise iyi gidişi sürdürüp, BAL Ligi’ne yükselmek istiyor. Kritik mücadele 23 Nisan Pazar günü 15.00’da Yeşiltepe 1 nolu sahada oynanacak. Tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşmanın berabere sona ermesi durumunda 15’er dakikalık uzatma bölümüne gecikecek, uzatmalarda da sonuç değişmez ise BAL Ligi’nde yer alacak takımı penaltı atışları belirleyecek.

İLK SEZONDA ALTINCI SIRADA YER ALDI

İnönü Üniversitesispor, BAL Ligi 2. Grup’ta ilk sezonunda 36 puan toplayarak, sezonu altıncı sırada tamamladı.

Sarı siyahlılar, grupta 24 haftalık bölümde 11 kez galip geldi. 3 karşılaşmada berabere kalan Malatya ekibi, 10 karşılaşmayı ise kaybetti.

Zorlu takımların yer aldığı grupta mütevazi bütçe ve kadrosuyla mücadele eden İnönü Üniversitesispor, ilk sezonunda BAL Ligi’nde 34 gol attı, 29 gol yedi.

ÜÇ YILDA İKİ ŞAMPİYONLUK

Arguvan Belediyespor ise bu sezon yer aldığı Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’ni Play-Off grup maçları sonucunda şampiyon tamamladı.

Üç yıl önce kurulan ve Malatya 2. Amatör Büyükler Ligi’nde şampiyonluğa ulaşan mavi beyazlılar, ikinci sezonunda ise Malatya 1. Amatör Büyükler Ligi’nde şampiyonluk ipini göğüsledi.

Play-Off Grubu’nda oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 7 puan toplayan Arguvan Belediyespor, üç yıl önce kurulmasına karşın iki yılda elde ettiği iki şampiyonlukla adından söz ettirmeyi başardı.

İKİ TAKIMIN KALİTELİ AYAKLARI VAR

BAL Ligi 2. Grup’ta ilk sezonunda aldığı neticelerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İnönü Üniversitesispor’da yetenekli futbolcular yer alıyor.

Takımda daha önceden BAL Ligi’nde oynayan kaleci Volkan Tuncel, defans oyuncusu Yunus Emre Kutlu ve orta saha oyuncusu Ramazan Çavuş’un yanı sıra Ebubekir Yardım ve Ebubekir Bozan gibi golcü futbolcularda bulunuyor.

Arguvan Belediyespor ise Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında transfer ettiği isimlerle kadrosunu daha da güçlendirdi.

Mavi beyazlılarda, BAL Ligi’ni iyi bilen orta saha oyuncusu Cumali Kılıç, forvet oyuncusu Engin Bilici ile defans oyuncusu Erkan Polatbaş gibi futbolcular bulunuyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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