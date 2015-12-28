Hani Buna da ‘Çüşş’ Yani!..

Bir bakkal dükkanına girmek için kazma ile kilidi kırmak isterken, çevredeki vatandaşların görmesi üzerine kaçan kar maskeli 3 şüpheli, kilidi açmaya çalıştıkları kazmayı kapıda, olay yerine geldikleri kiralık otoyu da caddede bıraktılar.

KAZMALI HIRSIZLAR..

Olay, dün sabah saat 05.00 sularında merkez Zafer Mahallesi Gündoğdu Caddesi üzerinde Mehmet Ali Ç. adlı vatandaşa ait bakkal dükkanın da meydana geldi. 44 FP 472 plakalı otomobil ile olay yerine gelen 3 şüpheli, burada yanlarında getirdikleri kazma ile dükkanın kilitlerini kırmaya başladılar. Dükkanın kapısını açmak izin 2 kilidi kıran 3 şüpheli, üçüncü kilidi kırmak isterken çıkan, sabah namazına kalmak üzere olan vatandaşlar ile birlikte o esnada Sebze ve Meyve Halına gitmek için dükkana gelmekte olan işyeri sahibi Mehmet Ali Ç.’nin çıkan ses üzerine 3 şüpheli fark edildiklerini anlar anlamaz kaçtılar.

OTOMOBİLİ VE KAZMAYI BIRAKAK KAÇTILAR

Şüpheliler, kaçarken geldikleri 44 FP 472 plakalı otomobili olay yerine bırakarak kaçarken, kilidi kırmak için kullandıkları kazmayı kilide takılı halde bıraktılar. Görgü tanıkları 3 şüphelinin kar maskesi taktıklarını belirtirken, ihbar üzerine polis ekipleri şüphelileri yakalamak için Zafer Mahallesini çembere aldılar.

1 ŞÜPHELİ 10 DAKİKADA YAKALANDI

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelilerden M.H. (25) adlı şüpheliyi, yaklaşık 10 dakika sonra kaçarken bıraktıkları otomobili almaya gelirken, İnönü Stadı’nın arka kısmında yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri kaçan diğer 2 şüpheliyi yakalamak içinde çalışmalarını sürdürüyor.

Şüphelilerin kaçarken bıraktıkları otomobilin içerisinde şüphelilere ait olduğu değerlendirilen kimlik ve cep telefonlarına da ulaşıldı.

OTOMOBİL KİRALIK ÇIKTI

Yapılan inceleme de şüphelilerin kullandıkları 44 FP 472 plakalı otomobilin ise kiralık olduğu anlaşıldı..

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.