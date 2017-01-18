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Malatya Haber -

Hap ve Kaçak Sigara Ele Geçti

Hap ve Kaçak Sigara Ele Geçti
  • 18.01.2017
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Polis tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda uyarıcı hap ile gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği bildirildi.

Emniyet Müdürlüğü, uyarıcı hap operasyonuyla ilgili “Malatya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince yapılan çalışmalarda H.E isimli şahsın iş yerinde yapılan arama neticesinde 228 kutu içerisinde toplam 1125 adet uyarıcı hap ele geçirilmiştir.Şüpheli şahıs hakkında 5607 sayılı Kanun maddesi (Gümrük Kaçağı Hap) suçundan adli işlem başlatılmıştır.” bilgisini verdi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Malatya girişinde durdurulan bir araçta toplam 7 bin 637 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi.

FOTO: Arşiv

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