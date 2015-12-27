Hareket Halinde İken
Gece yarısından sonra İnönü Caddesi’nde hareket halinde olan otomobilde çıkan yangın heyecan yarattı. İtfaiyenin müdahale ettiği yangında, araç hasar gördü.
Olay, saat 01.00 sıralarında İnönü Caddesi Polisevi civarında meydana geldi. V.T. yönetimindeki 44 DC 714 plakalı otomobiliyle hareket halindeyken, otonun motor kısmından önce dumanlar sonra alevler yükseldi.
Otomobili hemen kenara çekerek parkeden V.T. ile çevredeki vatandaşlar, itfaiyeyi durumdan haberdar ettiler. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek otomobildeki yangına müdahale ettiler.
LPG’li olduğu öğrenilen otomobildeki yangın kısa sürede söndürülürken, araçta başta motor kısmı olmak üzere ciddi hasar meydana geldi.
FOTO: Savaş BARIŞ
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