‘Haremlik’ Trambüs Sefere Başlıyor

Malatya’da bir grup üniversiteli öğrencinin talebi dikkate alınarak siparişi verilen‘pembe trambüs’lerin önümüzdeki hafta itibariyle seferlerine başlayacakları duyuruldu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, sadece kadınların kullanacağı pembe trambüslerin bu ayın sonunda sefere başlayacağını ifade etti.

Toplu ulaşımının bir kısmı trambüs ile sağlanan Malatya’da bir grup üniversiteli kız öğrenci, trambüsü kullanırken sıkıntılar yaşadıklarını sosyal medyada başlattıkları kampanya ile duyurmuşlardı. Bunun üzerine harekete geçen Malatya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşım aracı trambüs üretimi konusunda anlaşmalı olduğu Bozankaya firmasına 2 adet pembe trambüs siparişi vermişti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni alınan trambüslerin sefere başlamasıyla birlikte şehrin doğu-batı hattından 18 kilometrelik alanda çalışan 25 metrelik araçların sayısı 15’e yükselecek. Test işlemleri devam eden pembe trambüslerin önümüzdeki hafta sefere gireceği belirtildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, pembe trambüslerin bu ayın sonunda sefere başlayacağını duyurdu.

“Örnek olacak proje”

Tamgacı, Türkiye’de 2 adet pembe trambüsün kendilerine teslim edilmesini beklediklerini ifade ederek, “Örnek olacak bu projenin temelini üniversitede okuyan kız öğrencilerin sosyal medyada yaptıkları kampanya oluşturuyor. Türkiye’de ilk bayanlara özel pembe trambüslerin bu ayında sonunda bize teslim edilmelerini bekliyoruz. Araçlar teslim edilmesiyle birlikte seferlere başlayacak” dedi.

iha