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Malatya Haber -

Hasta Başkanı Ziyarete Geldi

Hasta Başkanı Ziyarete Geldi
  • 05.02.2017
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Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TETESFED) Başkanı Osman Yeşilyurt, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin’i ziyaret etti.

Hastanede tedavi görmekte olan Malatya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Baştürk’ü ziyaret etmek amacıyla Malatya’ya gelen TETESFED Başkanı Osman Yeşilyurt ve yönetimi daha sonra MESOB Başkanı Şevket Keskin’i ziyaret ettiler.

TETESFED Başkanı Osman Yeşilyurt, Malatya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Baştürk’ü hastanede ziyaret ederek, görüştüklerini belirterek,  Malatya’daki elektrikçilerle ilgili sorunları dinledik, MESOB başkanımız şevket keskin ile de Malatya esnafına ziyarette bulunduk. Biz Malatya’yı küçük bir il sanıyorduk, ama çok canlı bir il olduğunu gördük. İstanbul’un İstiklal Caddesi gibi gezdiğimiz her yer kalabalıktı, bir canlılık vardı. Çok memnun olduk.” dedi.

MESOB Başkanı Keskin ise, “Malatya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Baştürk hastanede tedavi görüyor. Federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum.  Malatya’ya gelerek oda başkanlarını ziyaret ettiler. Bu gerçekten örnek oldu. Bizim amacımız birlik, beraberlik ve kardeşliği sağlamaktır. Türkiye’nin Ahilik Kültürüne çok ihtiyacı olduğu bir dönemdeyiz. Bende yıllardır Ahilik kültürünün ders kitaplarında okutulmasını ve Ahilik kültürünün toplumda yer bulmasını istiyor ve çalışıyorum. Ahilik kültürü bu memleketin çimentosudur. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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