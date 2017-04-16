Hasta Seçmenler 25 Ambulansla Taşındı

Malatya’da hastalar, oy kullanmaya ambulanslarla götürüldü. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 25 ambulans hastaların oy kullanması için görevlendirildi.

Malatya’da halk oylaması için hem de evlerinden alınan hastalar, oy kullanacakları okullara 112 sağlık görevlileri tarafından götürüldü.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Bölümü’nde yatmakta olan 71 yaşındaki solunum hastası Ömer Haşmit, ambulansla TOKİ İlkokulu’na götürüldü. ‘2268’ nolu sandıkta oksijen tüpüyle oy kullanan Haşmit, “Hakkımızda hayırlısı olsun. Geldim, vatandaşlık görevimi yaptım yerime gidiyorum hastaneye” dedi.

Haşmit’in oy kullandığı esnada sağlık görevlileri perde arkasında ellerindeki oksijen tüpüyle bekledi.

Koah hastası Mehmet Ali Uçar ise Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi’nde oyunu kullandı. Ambulansla okula götürülen ve oksijen tüpüne bağlı olan Uçar’a sağlık görevlileri eşlik etti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Uçar ile yakından ilgilenerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com