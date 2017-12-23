MAŞTİ’nin Devamı!. Hastane Bahçesinde Silahlı Çatışma
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde silahlı çatışma çıktı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminalinde (MAŞTİ) yaşanan silahlı kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin yakınları, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Devlet Hastanesi) bahçesinde karşılaştı. Kısa sürede tartışmaya başlayan taraflar birbirlerine ateş etmeye başladı.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda hastane bahçesinde bulunan birçok araca kurşun isabet etti. Hastane güvenliğinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip yönlendirildi.
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda mermikovanı bulunurken, olayla ilgi 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
iha
Bu ne ya bu şehir teksas mı?
Polis okullarının eğitim suresini dört yila çıkarmalıyız uzmanlık gerektiren alanlar dışında dört yıllık fakülte mezunlarına is bulalım diye altı ay kurs vererek polis yapmaktan vazgecmeliyiz vatandaş olarak güvenlik guclerimizi desteklemiliyiz suç işleyenlere hic kimseninin sahip çıkmamasını temenni ediyorum.
Şehir Teksas mübarek Malatya’da halk Allah’a emanet
Malatya son yıllarda teksasa dondu mafyavari oluşumlar çoğaldı herkes kendi hukukunu uygulamaya çalışıyor bu olaylari yapan insanlar çok agir bir şekilde cezalandırılmalı ve kimse sahip cikmamali güvenlik guclerimiz asayiş kontrollerini sıklaştırmali diyorum.
hastaneye bak hastaneye. sürekli silahlı olaylar. hasta yatağında kendini vuran hastalar…başıboş hastane…
Malatya da kimsenin can güvenliğinin olmadığını gösteriyor Allah dan hafta sonu işlek bir saatte olsaydı ya
öyle ağır cezalar verilmeli ki eline oyuncak tabanca dahi almaya korkar hale gelsin , burada suçun büyük bir çoğunluğu da devlette , ceza hükümlülüğün hiç bir caydırıcılığı yok, hali ile caydırıcılık olmayınca suça meyil artıyor buda doğal olarak asayişi bozuyor , develet ivedi olarak genel asayişi bozmak , halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atmak gibi suçların cezai müeyyidesini hat safhaya çıkarmalı belki o zaman azalır …
Bu ilin emniyeti ne ise yarar? Emniyetin yegane gorevi siyasileri korumak midir?
emniyetin olay bitsin ölen ölsün kalan kalsın sonra biz geliriz mantığından vazgeçmesi lazım..Bu olaya has birşey değil her olayda aynı koskoca t.c. devletinin gücü yetmiyomu ..İnsanların gözünü korkutarak bir sürü suç işliyorlar Allahtan korkun..Akşamları 8 den sonra çarşıda sokakta duramıyoruz Bu daha basına yansıyan olaylar neler oluyor malatyada Basına yansımayan
Kesinlikle katılıyorum malatya bitik bir şehir son 10 yolda nüfus azalmış istatistiki bilgidir. Bimere 20 defa yazdım emniyet beni çağırdı kaç defa dedi şikayetçi olduğun kimse varmi dedim yok akabinde ifade alıp gönderdiler aman bizi rahatsız etmeyin gibi seyler söylediler tc emniyet güçleri bence ışınının hakkını vermiyolar
Emniyet uykuda kala kalmış olan olmuş bu şekil dewam edin belki çözersiniz malatyada emniyet asayiş trafik malesef yok iyiye gidiyo şehirin gidişatı
Kimin umurunda idarecilerin öyle bir derdi yok.Reza için ABD ye iki defa nota veren hükümet ülkede insanlar birbirini kesiyor hiç bir hareket yok.aksine insanları silahlanmaya teşvik ediyor
şimdi nolacak dikkat edin emniyettin önünde de catışmayalar amcalar ayık olun