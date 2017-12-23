MAŞTİ’nin Devamı!. Hastane Bahçesinde Silahlı Çatışma

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde silahlı çatışma çıktı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminalinde (MAŞTİ) yaşanan silahlı kavgada yaralanarak hastaneye kaldırılan 2 kişinin yakınları, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Devlet Hastanesi) bahçesinde karşılaştı. Kısa sürede tartışmaya başlayan taraflar birbirlerine ateş etmeye başladı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda hastane bahçesinde bulunan birçok araca kurşun isabet etti. Hastane güvenliğinin polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda takviye ekip yönlendirildi.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda mermikovanı bulunurken, olayla ilgi 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

iha