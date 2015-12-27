Hastane İnşaatı Yükseliyor
Malatya’daki 2 mevcut hastane yerine yapılmakta olan yeni Devlet hastanesi inşaatı hızla yükseliyor.
Şeker Fabrikası arazisinde 180 dönümlük alan üzerine yapılacak olan 640 yataklı ve 800 kişi kapasiteli Devlet Hastanesi’nin inşaatı bloklar halinde yükseliyor.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından mevcut 2 hastanenin arazilerine karşılık olarak yaptırılmakta olan Devlet Hastanesi inşaatının projesinde 950 araçlık otoparkla 2 adet büfede bulunuyor.
Hastane inşaatının yaklaşık 3 yılda bitirilmesi hedefleniyor.
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