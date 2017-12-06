Hastanede Kendini Silahla Vurdu
Malatya’da, tedavi gördüğü hastane odasında silahla kendini göğsünden vuran şahıs ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi’nde yatan Mustafa M. (62), silahla göğsüne ateş etti.
Silah sesini duyarak odaya gelen doktorlar, ağır yaralanan Mustafa M.’yi ilk müdahalenin ardından ameliyata aldı. Tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilen hastanın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan, Mustafa M.’nin 3 ay önce uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralandığı, bu nedenle ameliyat edildiği ve hastaneye de ayağındaki platinin çıkartılması için yattığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
AA
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