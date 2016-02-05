Hastanedeki Saldırıyla İlgili 1 Tutuklama
Malatya Devlet Hastanesinde görevli baş aşçıyı silahla yaralayan saldırgan tutuklandı.
Malatya Devlet Hastanesi’nde, 2 Şubat günü meydana gelen olayda, baş aşçı olarak görev yapan 58 yaşındaki Mehmet Özaslan’ı silahla yaraladıktan sonra kaçan zanlının yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.
İhlas Haber Ajansı’nın kaynaklarından edindiği istihbarata göre, hastanenin güvenlik kameralarını incelemeye alan Asayiş Şubesi saldırıdan sonra kaçan şahsın kimliğine ulaştı.
Saklandığı evinde gözaltına alınan B.G. isimli şüpheli sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan B.G. Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.
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