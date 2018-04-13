“Hastanenin Temeli Temmuz’da Atılacak”

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi yapımının Temmuz ayında ihale edileceğini açıkladı.

Çalık, kuru kayısıdaki kükürt sorunu ile ilgili yaşanılan cezai işlemlerin bertaraf edilmesine yönelik olarak ise yeni bir düzenlemenin hazırlanmakta olduğunu belirtti.

Çalık, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli’yi ziyaret etti. Çalık, burada İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Recep Bentli, hastane başhekimleri ve Sağlık İl Müdürlüğü daire başkanlarından Sağlık İl Müdürlüğünün yatırımları ve çalışmaları hakkında brifing aldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrasında konuşan Çalık, “Yaptığımız yatırımlar, şuanda devam eden yatırımlarımız ve yapacağımız yatırımlarımız var. Malatya’nın sağlık turizm başkenti olması için elimizden gelen tüm çabayı sarfediyoruz. Karaciğer Nakil Hastanesi bu anlatma dünyanın tek merkezi, Onkoloji Hastanesi bölgemizin tek merkezi, Turgut Özal Tıp Merkezi Malatya’da sağlığın lokomotifi. Ama sağlıkta lokomotiflik yapan Turgut Özal Tıp Merkezi gibi Sağlık Bakanlığımızın Malatya’da görev yapan yaklaşık 12 bin civarındaki sağlık çalışanlarımız ile birlikte vermiş oldukları hizmet bizim yüzümüzün akı. Sağlıktaki memnuniyet oranı, geçmişteki 2002’nin Türkiye’sine baktığımız da o dönemki rakamlar ile bugünkü rakamları kıyas bile etmiyoruz. Şuandaki fiziki şartları daha da iyi hale getirmek için çaba sarefdiyoruz. Malatya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nin temeli atılmıştı ve şuanda fiziki olarak yüzde 45 oranında inşaatı devam ediyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’miz kamu-özel ortaklığı ile yapılacak ve arsa konusundaki kısıntı büyükşehir belediyemiz tarafından çözüldü. Bu hastanemizin inşaat çalışmaları Haziran ayında başlayacak. İlçelerimiz arasında hastanemiz olmayan ilçelerimiz vardı. Kuluncak Entegre Hastanesi’nin yapım ihalesi 13 Mart 2018’de yapıldı. Doğanşehir’e 100 yataklı hastane yapımını da 30 Mayıs 2018’de gerçekleştiriyoruz. Doğanyol ilçemize de 10 yataklı entegre hastane yapacağız ve çalışmalarımız başladı. Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne ek olarak yapılan 75 yataklı bölümün inşaatı da yüzde 90 oranında tamamlandı. 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanemizin ihalesi de 1 Temmuz’da ihaleye çıkıyor ve Ağustos ayı gibide İnşallah temelini atmış olacağız. Kale ilçemize de entegre hastanemizi hayata geçireceğiz.” diye konuştu.

Sağlık İl Müdürü Recep Bentli’den gelen kanser Hastanesi teklifini de dikkate aldıklarını belirten Çalık, “Bu talebi taleplerimiz içine aldık ve bunu Sağlık Bakanımıza eleteceğiz” dedi.

Çalık, “Vatandaşlarımızın görüntüleme merkezleri ile şikayetlerini biliyoruz. Ultrason ve Emar gibi randevu sistemlerindeki gecikmeli randevulardan kaynaklanan sorunlarında çözülmüş olduğunu kıymetli müdürümüzden dinledik. En fazla randevuların 3 güne indiği bilgisi bizimle paylaşıldı” dedi.

TOKİ’deki Ağız ve Diş Hastanesi’nin o bölgede hizmet verebilecek bir Sağlık Merkezine dönüştürüleceğini belirten Çalık, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kurulması istenen tıbbi merkezlerin açılması ile ilgili talepleri de takip edeceklerini kaydetti.

Malatya’da yaklaşık 12 bin sağlık personeliyle hizmet verildiğini belirten Çalık, kadın doğum ve çocuk hastanesinin inşaat çalışmasının devam ettiğini anımsattı. ” Türkiye’de bir aile hekimine 3 bin nüfus düşüyordu. Şimdi pilot il çalışması yapılıyor, 3 ilden biri Malatya. Bir aile hekimi başına 2 bin kişi düşecek şekilde doktor ve personel artırımına gidilecek. Pilot il çalışması da Sağlık Turizmi Başkenti Malatya hedefimiz içinde önemli bir gelişme” diye konuştu.

-Kükürt sorunu çözülüyor

Basın mensuplarının sorusu üzerine Çalık, kuru kayısıda yaşanılan kükürt sorunun çözümüne yaklaştıklarını da aktararak, “Özelikle Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanımıza kükürt ile ilgili sorunlarımızı ilettiğimizde bize göstermiş olduğu destek için teşekkür ediyorum. İhracat yapan firmalarımız ile daha önce TSO’da yapmış olduğumuz toplantıda talepleri iletmiş ve kükürtten kaynaklı cezaları dile getirmiştik. Şimdi yapılacak olan yeni düzenleme ile bu kükürt oranı ile ilgili yaşanılan sorunları bertaraf edecek bir düzenleme geliyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Eşref Fakıbaba, Malatya’da bunun açıklamasını yapacak. Kayısı ile ilgili taleplerde gündeme gelecek.” şeklinde bilgi verdi.

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com