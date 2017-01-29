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Malatya Haber -

Hastaya 5 Saatte Ulaşılabildi

Hastaya 5 Saatte Ulaşılabildi
  • 29.01.2017
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Pütürge’de zehirlenme sonucu rahatsızlanan 79 yaşındaki hastaya yolun kardan kapalı olmasından dolayı ancak 5 saat sonra ulaşılabildi.

Alınan bilgilere göre; Pütürge’nin Arınlı Mahallesinde 79 yaşındaki Kudret  Toksun, zehirlenmeye bağlı olarak rahatsızlandı. Durum 112 acil servise bildirildi ve  Doğanyol ilçesindeki 112 acil servis ambulansı bölgeye yönlendirildi.

Ancak yolun kardan dolayı kapalı olması nedeniyle ambulans mahalleye ulaşamayınca, devreye Karayolları ekipleri girdi. Yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucunda açılan yoldan ambulans mahalleye gitti ve hastayı Pütürge Devlet Hastanesi’ne ardından da Turgut Özal Tıp Merkezi’ne götürdü.

Vatandaşlar, ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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