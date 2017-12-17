“Hata Yaptığınız Zaman Rakip Sizi Cezalandırıyor”

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, “Galatasaray kaybettiği zaman direkt hedef hoca gösteriliyor, benim alışkın olmadığım bir durum” dedi.

2-1 mağlup oldukları Yeni Malatyaspor maçının ardından basın toplantısında konuşan Tudor, “Malatyaspor’u tebrik ediyorum. İki gol attılar, biz ne yazık ki bir gol attık, otomatikman mağlubiyet geldi. Diğer taraftan defansif olarak iki çok büyük hata yaptık. Akabinde galip geldiler, Malatyaspor’u tebrik ediyorum” diye konuştu.

Tudor, mağlubiyetle ilgili, “Bu seviyelerde hataya pek yer olmuyor. Hata yaptığınız zaman mutlaka rakip sizi cezalandırıyor. Bizim de bakıldığı zaman son maçlarda yaptığımız önemli defansif hatalar var. Böyle olunca da yeniliyorsunuz. Bazı hatalardan golü yedik. Demek ki şuanda gösterdiğimiz performans yeterli değil, herkesin biraz daha fazla vermesi gerekiyor. Verseydik zaten bugün galip gelirdik” ifadelerini kullandı.

“BURADA OYNAMAK KOLAY DEĞİL”

Tudor, Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçını izlediklerini ve bu tür bir maç beklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Böyle bir maç bekliyorduk. Çünkü Malatya-Beşiktaş maçına bakıyorsunuz 90 dakika boyunca rakibine çok ciddi anlamda pozisyon vermeyen ve defansif anlamda iyi oynayan bir Malatyaspor vardı. Bizde böyle bir Malatya bekliyorduk. Bugünde defansif olarak iyi oynadılar ama diğer taraftan benim oyunculardan beklentim daha fazlaydı. Burada tabi ki oynamak kolay değil.”

“KAZANILDIĞINDA OYUNCULAR SAYESİNDE AMA…”

Bir gazetecinin ‘sizin kendinizi hatalı gördüğümüz bir maç var mı?’ sorusuna, Tudor, “Dünyadaki her hoca hata yapıyor. Her hoca yaptığı gibi bende hata yapabilirim. Oyunculara da bakıyorsunuz onlarda aynı şekilde; bazen iyi oynuyorlar, bazen iyi oynayamıyorlar. Bazen hatasız oynuyorlar, bazen hatalı oynuyorlar. Alınan bütün kötü sonuçlarda ben hiçbir zaman oyuncularımı ön plana çıkarmadım. Alınan bütün kötü sonuçlar ortak; hem oyuncu hem de hocanın performansıyla alakalıdır. Ama siz (basın) bu şeyleri ayırmayı seviyorsunuz. Türkiye’de benim alışkın olmadığım bir anlayış var; özellikle de Galatasaray’a karşı biraz daha fazla olduğunu düşünüyorum. Kazanıldığı zaman oyuncular sayesinde kazanılıyor ama kaybedildiği zaman direkt hoca gösteriliyor. Biraz benimde alışık olmadığım şeyler. Bugün ki mağlubiyetin açıklaması sizin tarafınızdan çok basit yapılacaktır diye düşünüyorum. Çok sistemler konuşuluyor. Bugün ki mağlubiyet mutlaka sisteme dayandırılacaktır” cevabını verdi.

“ANLAM VEREMİYORUM”

Tudor, bir gazetecinin ‘Taraftarlar sizi istifaya davet ettiğinde, sizin kulüp başkanı Dursun Özbek’i işaret ettiğiniz yönünde iddialar var, bununla ilgili ne söylemek istersiniz?’ sorusuna, şöyle cevap verdi: “Ne zaman böyle bir şey gördünüz? Gerçekten hiç anlam veremiyorum.” Aynı gazetecinin ‘Oyuncuların performans düşüklüğünden dolayı hoca kafasını yastığa koyduğunda bir tedirginlik yaşıyor mu?’ sorusuna ise Tudor, “Tabi ki kaybettiğimizden ötürü bir endişe, tedirginlik yaşıyorum. Birde böyle gereksiz sorularla tedirginlik yaşıyorum. Bizim hedefimiz şampiyon olmak. Söylenen en önemli şey burada ‘Tudor istifa’ ama Galatasaray şampiyonluk yolunda en önemli takım. Ama Türkiye’ye bir anlayış var; ‘Tudor istifa’, ikincisi sistem konusu” şeklinde yanıt verdi.

GAZETECİ O İŞARETİ GÖSTERDİ

‘Taraftarlar sizi istifaya davet ettiğinde, sizin kulüp başkanı Dursun Özbek’i işaret ettiğiniz yönünde iddialar var, bununla ilgili ne söylemek istersiniz?’ sorusunu yönelten gazeteci, basın toplantısı sonrası o işaretle ilgili fotoğrafı Tudor’a gösterdi. Tudor, fotoğrafa baktıktan sonra gergin bir şekilde basın toplantı odasını terk etti.

“MALATYASPOR ÇOK ZORLU BİR RAKİP”

Bu arada Galatasaray Kalecisi ve Kaptanı Muslera, maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Bugün gerçekten zor bir rakibe karşı oynadık. İnanılmaz iyi savunma yapan, alan vermeyen bir takıma karşı oynadık. Ancak biz Galatasaray’ız! Ligin en üstündeyiz! İyi bir durumdayız. Felaket senaryoları yazmaya gerek yok. Malatyaspor çok zorlu bir rakip. Yeni oluşan bir takımız. Ligin ilk 8 haftasında pozisyon vermiyorduk ancak bunun en büyük sebebi rakiplerin bizi tanımıyor oluşuydu. Rakiplerimiz bizi analiz ediyor, öğreniyor. Moral bozmaya gerek yok. Takımdaki herkes hedefimizin bilincinde.”dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi