“Hatalarımızı Düzeltmemiz Gerekiyor”

TFF 1. Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü İrfan Buz, Samsunspor ile önemli bir karşılaşma oynayacaklarını ifade ederek, “Çok önemli olan Samsunspor müsabakasına hazırlanıyoruz. Oraya gidip, 3 puanı almak istiyoruz. Bu karşılaşmaya çok çok iyi hazırlanmamız gerekiyor” dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan tecrübeli teknik adam, Mersin İdmanyurduile oynadıkları karşılaşma, Samsunspor maçı hazırlıkları ve takımdaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

“TÜRKİYE’DE BİR ÇINAR AĞACI YIKILDI”

Gençlerbirliği kulübü başkanı İlhan Cavcav’ın cenaze törenine katılan Buz, “Ben Gençlerbirliği’nde görev almıştım. Sayın başkanımız İlhan Cavcav bana o şansı verdi, ona çok minnettarım. Gerçekten çok farklı, renkli kişiliği olan bir çınar ağacının Türkiye’de yıkıldığını söyleyebilirim. Gerçekten bu insanların yetişmesi ve kulübü nerelerden nereye getiren bir insan olarak takdir gördüğünü hepimiz biliyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun. Ailesini gerçekten çok seviyorum. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum” dedi.

“İYİ Kİ BİZİMLE BİRLİKTE”

Tecrübeli teknik adam, İlhan Cavcav’ın cenaze töreni sonrası Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi makamında ziyaret ettiklerini belirtti.

Buz, ziyaretteki tek konunun Evkur Yeni Malatyaspor olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye bir ziyarette bulunduk. Sağ olsun bizi makamında kabul etti. Konumuz Yeni Malatyaspor’umuzdu. Onun üzerine konuştuk. Ona çok teşekkür ediyorum. Değerli fikirlerini bizlerle paylaştı. Bizlere de inanılmaz derecede müthiş bir destek veriyor. İyi ki var. İyi ki bizimle birlikte.”

“SONUÇLANDIRMADA SIKINTILARIMIZ VAR”

Final vuruşlarında daha iyi olmaları gerektiği özeleştirisinde bulunan tecrübeli çalıştırıcı, “Mersin İdmanyurdu bizim açımızdan özellikle puansal anlama önemliydi. İstediğimiz puanları Sivasspor maçında alamadık. Bu puanları almak durumundaydık. Sivasspor müsabakasından daha iyi oynadığımızı söyleyemeyebiliriz. Hatta daha kötü oynadığımızı düşünüyorum. Farklı nedenleri vardı ama burada önemli olan 3 puandı. Ligde puanımızı 34’e yükseltmekti. Futbolcu kardeşlerimizi ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutluyorum. Hatalarımızı biraz düzeltmemiz gerekiyor. Bu hataların üzerine gitmemiz gerektiğini söylüyorum. Belirli bir yere kadar getiriyoruz, sonuçlandırmalarda sıkıntılarımız var. Orada daha iyi olmamız gerekiyor.

“İYİ HAZIRLANMAMIZ GEREKİYOR”

Ankara dönüşü Samsunspor maçı hazırlıklarının devam ettiğini belirten Buz, Samsunspor maçının önemine değinen Buz, “Çok önemli olan Samsunspor müsabakasına hazırlanıyoruz. Oraya gidip, 3 puanı almak istiyoruz. Bu karşılaşmaya çok çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Bizim adımızda önemli bir karşılaşma. İyi hazırlanıp, deplasmandan 3 puanla dönmek istiyoruz. Bu anlamda hazırlıklarımız iyi geçiyor” dedi.

“FERHAT KİRAZ BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAKTIR”

Takımın yeni transferi Ferhat Kiraz’ın takıma katkı sağlayacağını ifade eden Buz, “Takımsal anlamda çok istekli futbolcu topluluğumuz var. Ama yine de eksiklerimiz bulunuyor. Kuvvetli bir yönümüz var ama çok daha iyi olmamız gerekiyor. Sonuçlandırmada sıkıntılarımız var. Zaman zaman bu sakatlıklar bizi zorluyor, yoruyor. Bu ara sevinçli taraflarda var. Yeni transferimiz Ferhat Kiraz ile Bursaspor’da çalışma fırsatı buldum. Çok önemli bir futbolcu, onu da zamanla göreceğiz. Gerçekten onu buraya kazandırdıkları için yönetimimize çok teşekkür ediyorum. Bu anlamda mutluyum. Bize katkı sağlayacaktır. Tam bizim takımımıza uyan bir kardeşimiz. Ondan beklentilerimizde var. Ama biraz zaman alacak. Ama o beklentileri kesinlikle karşılayacaktır” dedi.

“SANTRAFORLA İLGİLİ BİR TASARRUFUMUZUN OLMASI GEREKİYOR”

Tecrübeli teknik adam, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak “Bizim söylediğimiz, sunduğumuz isimler, hem bize takımsal anlamda uyan hem de bizi ileri götüren isimler. Son derece çalışmalar sıkı bir şekilde devam ediyor. Ancak detaylarını ben bilmiyorum. Finansal anlamda neler oluyor onu bilemiyorum. İsimleri sunduk. Birlikte de bunu biliyoruz, sonuçlandırmada sıkıntı yaşıyoruz. Santraforla ilgili bir tasarrufumuzun olması gerekiyor. Yine orta saha ve sol bekte de olabilir. Çünkü Ferhat Kiraz yalnız sol bek değil, sol açıkta, sağ açıkta oynatabiliyorsunuz. Yani varyasyonlarımız daha fazla olabilir. Ama transfere ihtiyacımız var” değerlendirmesinde bulundu.

“BURSASPOR’DAN BANA TEKLİF GELMEDİ”

Buz, bir gazetesinin ‘Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrılmasının ardından taraftarların sizin isminizi sürekli gündeme getirmesi sonrası Bursaspor’dan herhangi bir teklif aldınız mı?’ sorusuna ise “Bursa tabi bizim için çok farklı bir yer. Konum olarak herkesin bir yerden gelmişliği vardır. Bizimde her zaman Bursa ile ilgili duygularımız farklı, oradaki insanlar bizi de seviyor. Ama bana hiçbir teklif gelmedi. Hiçbir konuşma olmadı. Benim kendi kulübüm Yeni Malatyaspor’dur. Ona tamamen konsantre olmuş vaziyetteyim” cevabını verdi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi