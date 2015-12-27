Hatay mı, Alanya mı?

Spor Toto 2. Lig’den, 1. Lige Yükselecek 3’üncü takımı belirlemek amacıyla yapılan Play-Off maçlarının yarı final karşılaşmaları da tamamlandı, Hatayspor ile Alanyaspor finale yükseldiler.

2. Lig Beyaz Grupta, play-off çeyrek finalinde Yeni Malatyaspor’la eşleşen Hatayspor, Malatya’daki ilk maçta 1-0 yenildiği Yeni Malatyaspor’u kendi sahasındaki maçta 2’si “Yeni Malatyasporlu futbolcuların nasıl yaptıkları” hala tartışılan penaltılardan olmak üzere atılan gollerle 4-1 mağlup ederek, elemişlerdi. Hatayspor, yarı finalde Göztepe ile karşılaşmıştı. Göztepe karşısında kendi sahasındaki ilk maçı 2-0 kazanan Hatayspor, İzmir’deki ikinci maçta 3-1 yenilmesine rağmen, deplasmanda atılan gollerin eşitlik halinde 2 gol sayılması kuralı gereği, rakibini eleyerek finale yükseldi.

2. Lig Kırmızı Grupta ise Ankara’daki ilk maçta Ankaragücü’nü 1-0 mağlup eden Alanyaspor, ikinci maçı da 3-2 kazanıp diğer finalist oldu.

Final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. Tek maçlık finalde karşı karşıya gelecek olan Hatayspor ve Alanyaspor takımlarından, diğerine üstünlük sağlayan 1. Türkiye Ligi’ne yükselecek.