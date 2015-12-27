Hatay’da Malatyalıların Gecesi

Hatay’da bulunan Malatyalılar düzenledikleri gecede gönüllerince eğlendiler.

Büyük Antakya Otelinde düzenlenen geceye Hatay Vali Yardımcısı Şahin Beyhan, Adalet Komisyonu başkanı, Hatay Emniyet Müdür yardımcısı bazı daire müdürleri ve Hatay da çeşitli kamu dairelerinde görev yapan Malatyalılar katıldı. Bu yıl ikincisi organize edilerek düzenlenen gecede sahne alan sanatçıların söylemiş oldukları birbirinden güzel parçalarla halay çekerek gönüllerince eğlendiler.

Geceyi düzenleyen Polis memurları Serdar Arıkan ve Turgay Erdem, 4 yıldır Hatay Emniyet Müdürlüğünde görev yaptıklarını belirterek, Hatay’da çok sayıda Malatyalı bulunduğunu ancak görev icabı birçoğunun ilçelerde görev yapmaları nedeniyle sürekli olarak bir araya gelemedikleri için böyle bir geceyi düzenleyerek bir araya gelme imkanı bulduklarını belirttiler.

Polis memuru Turgay Erdem, “Biz Malatyalı olarak çok zaman görev icabı kendi memleketimize gidemediğimiz için memleketimizin örf ve adetlerini geleneklerini devam ettirmek için hemşerilerimizle bir arada olmak için böyle bir geceyi düzenledik.”dedi. Erdem, İki yıl öncede böyle bir gece düzenleyerek Hatay’da görev yapan tüm Malatyalıları bir araya getirmek için böyle bir gece düzenlediklerini belirterek, “O gecede arkadaşlar memnun kalmışlardı. Bunu yılda bir veya iki yılda bir yaparak yeni atanan ve eski görev yapanların tanışıp kaynaşmalarını sağlamak istedik. Malatyalı olan Sayın Vali Yardımcımız Şahin Beyhan’da bu konuda bize yardımcı oldu ve çok güzel bir gece yaşadık” dedi.

Polis memuru Serdar Arıkan, ise burada kaldıkları sürece bunu geneleksel hale getireceklerini belirtti.

Vali yardımcısı Şahin Beyhan da yaptığı kısa konuşmada bu kadar Malatyalıyı bir arada gördüğü için mutlu olduğunu ve çok heyecanlandığını belirterek, “Şuanda kendimi Malatya’da gibi hissediyorum” dedi.

Gecede Malatya’nın bir slayt gösterisinden sonra yörenin türküleri söylendi ve birlikte halay çekildi.