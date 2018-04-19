Hatipoğlu Konferans Verdi

Yeşilyurt Belediyesinin kültürel ve sosyal etkinlikler kapsamında düzenlediği, ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı konferansta vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Prof.Dr. Hatipoğlu, “Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in yolunu takip edersek asla yanlış yapmayız, doğru ve düzgün bir hayatımız olur” diye konuştu.

“MALATYA’DA OLMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYDUM”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın daveti üzerine geldiği Malatya’da Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta sevenleriyle bir araya gelen ünlü ilahiyatçı Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu, Malatya’da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

PROF.DR. HATİPOĞLU, PEYGAMBER EFENDİMİZ VE İSLAMİYET KONULU SUNUMUNU PAYLAŞTI

Kendisini Malatya’da ki sevenleriyle buluşturan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sunan Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu, bir saate yakın süren konferansında İslam Dinindeki hoşgörü anlayışı ile Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed’in ahlak ve faziletlerle dolu hayatına kadar farklı konulardaki düşüncelerini paylaştı.

“BÜTÜN SORUNLARIMIZI PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATINA BAKARAK ÇÖZEBİLİRİZ”

Peygamber Efendimizin en büyük yol gösterici olduğunu ifade eden Prof.Dr. Hatipoğlu, “Bütün peygamberlerimizin ortak özellikleri olan Allah’a iman ve bağlılık, sabır, ahlak, sadakat, paylaşım, yardımlaşma, hoşgörü ve merhamet anlayışı son peygamberimiz Hz.Muhammed’in üzerinde toplanmıştır. Hayatımızın bütün problemlerini Peygamber Efendimizin hayatına ve yaptıklarına bakarak çözüme kavuşturabiliriz. Peygamber Efendimizin belirlediği yolda gidersek asla ve katiyen yanlış yapmayız ve düzgün bir hayata sahip oluruz. Bizim rol modelimiz ve örnek aldığımız tek isim; Hz.Muhammed’tir. Peygamber Efendimiz cömertti ancak üç aylar ve Ramazan ayında daha cömertti, çok ibadet yapardı ancak üç aylar ve Ramazan ayında daha fazla ibadet yapardı. Hiç birimiz Peygamber Efendimiz kadar dua edemeyiz. Cenab-ı Allah hepimizi Peygamber Efendimizin yolundan gidenlerden eylesin” dedi.

Konferansı izleyen vatandaşların sorularına detaylı yanıtlar veren Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu, konuşmasının sonunda vatandaşlarla birlikte el açıp dua etti.

BAŞKAN POLAT, KAYISI PAKETİ VE TABLO HEDİYE ETTİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bir saat süren söyleşinin sonunda Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu’na kayısı paketi ile ‘elif-vav’ tablosu hediye etti.

“HOCAMIZI MALATYA’DA AĞIRLAMAKTAN MUTLU OLDUK”

Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu’nun alanında uzman ve deneyimli bir din adamı olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Davetimize icabet ederek Malatya’da ki sevenleriyle bir araya gelen Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu’nu Malatya’da ağırladığımız için mutlu olduk. İslam, Ehl-i Beyt ve Peygamber aşığı olan hocamız, İslam’ı aslı ve özü itibariyle ülkemizde en iyi bilen âlimlerden ve büyüklerimizdendir. Uzun yıllardır edindiği bilgilerini ve deneyimlerini halkımızla paylaşmak, hemhal olmak adına etkinliklere katılan, küçüğünden büyüğüne kadar herkese sevgiyle yaklaşan kıymetli hocamıza bize vakit ayırdığı için teşekkür ediyorum. Alanında uzman ve deneyimli bir din adamı olan hocamızın tecrübelerinden ve bilgisinden yararlanmak amacıyla düzenlediğimiz konferansımızı takip eden kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.

Programın sonunda vatandaşların yoğun ilgisinden memnun kaldığını ifade eden Prof.Dr.Nihat Hatipoğlu, sevenlerinin fotoğraf çektirme taleplerine olumlu yanıt vererek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

KULAĞINA EZAN OKUDU, İSMİNİ KOYDU

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın daveti üzerine katıldığı konferansta dünyaya yeni gelen kız çocuğuna isim koydu.

Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen konferansı takip eden Cennet-Edip Karakuş çifti yeni doğan bebeklerinin kulağına ezan okuması ve ismini koyması için Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan istekte bulundu. İsteği geri çevirmeyen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, yeni doğan kız çocuğunun kulağına ezan okudu ve Zeynep ismini koydu.

“DİNİNE, VATANINA VE MİLLETİNE HÂYIRLI BİR EVLAT OLUR İNŞALLAH”

Zeynep ismini verilen bebeğin, Şenay ailesine, dinine, vatana ve milletine hâyırlı bir evlat olmasını temenni eden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, “Allah herkese böyle güzel bir evlat nasip etsin, salih kullarından eylesin inşallah. Genç çiftimizi de tebrik ederim” dedi.

BAŞKAN POLAT’TA BEBEĞİ KUCAĞINA ALDI, SEVDİ VE AİLESİNİ TEBRİK ETTİ

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’da Zeynep bebeğin ailesini tebrik ederek, ailesine, çevresine ve ülkesine hayırlı bir evlat olmasını temenni etti.

Cennet-Edip Karakuş çifti ise, bebeklerinin kulaklarına ezan okuyan ve ismini koyan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’na ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkürlerini sundular.

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