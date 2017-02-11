Hatunsuyu’nda İmar Yolu Açılıyor

Battalgazi Belediyesi, Hatunsuyu Mahallesi Kıraç Küme Evleri bölgesinde imar yolu açma çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. İmar yolu açma çalışmaları kapsamında 15 km’nin üzerinde imar yolu açma çalışması yapılırken, çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Battalgazi Belediyesi, Battalgazi ilçesine bağlı Hatunsuyu Mahallesi Kıraç Küme Evleri bölgesinde imar yolu açma çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Çok sayıda evin bulunduğu bölgede yapılan yeni imar yolu açma çalışması, bölge halkının yüzünü güldürüyor. Hatunsuyu Mahalle Muhtarı Bilal Demir, Battalgazi Belediyesi tarafından Kıraç Küme Evleri bölgesinde 15 km’nin üzerinde yeni imar yolu açma çalışması yapıldığını belirterek, çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Bölge halkının yapılan çalışmadan dolayı memnun olduğunu belirten Muhtar Demir, “Burası Hatunsuyu Mahallesi Kıraç Küme Evleri diye geçiyor. Kıraç Küme Evleri yeni kurulan bir yer. Hatunsuyu Belediyesi döneminde kuruldu ama, o dönemde hiçbir çalışma yapılmadı. Altyapı olsun, imar yolları olsun, bu konularda herhangi bir çalışma yapılmadı. Malatya büyükşehir olduktan sonra, yani Battalgazi Belediyesi’ne devredildikten sonra, inanın Battalgazi Belediyesi yılın 2-3 ayı burada imarlı yolu açıyor, artı malzeme döküyor. Otobüs güzergahı olan yollarımızın asfaltını yaptı. Bu yılda şuanda açılan imar yollarının yüzde 80’lik kısmı asfaltlanacak. Yapılan bu hizmetlerden dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, belediye çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Battalgazi Belediyesi, büyükşehir olduktan sonra Hatunsuyu’na özellikle Kıraç bölgesine büyük yatırımlar yaptı. Şuanda açılan imar yolu, 15 km’nin üzerindedir. Buraya ne bıçak vurulmuş, ne malzeme dökülmüş, burayı Battalgazi Belediyesi açarak malzemesini döküyor ve yaz mevsiminde de buraları asfalt yapacak. Bu yıl ve önümüzdeki yıl Kıraç bölgesinde ve Hatunsuyu’nun genelinde asfaltsız bölge kalmayacağından eminim” dedi.

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