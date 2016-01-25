Hava Ambulansı İle Götürüldü
Malatya’nın Darende ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle evinden çıkamayan diyaliz hastası Ömer Tokgöz, 112 hava ambulansıyla hastaneye götürüldü.
Darende ilçesine bağlı kırsal mahallelerde ikamet eden hasta vatandaşlar, yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinden çıkamıyor. Darende ilçesi Ayvalı Mahallesi’nde ikamet eden 30 yaşındaki diyaliz hastası Ömer Tokgöz, yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye gidemedi. Durumu yetkililere bildiren Ömer Tokgöz ve yakınlarının yardımına sağlık yetkilileri koştu. Ayvalı Mahallesi ile Darende yolunun kapalı olması nedeni ile diyaliz hastası Ömer Tokgöz, hava ambulansı ile Darende Şehir Stadı’na getirildi. Hasta buradan ambulans ile Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Kaynak : İha
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