Hava Filtresinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Emniyet müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz Malatya – Elazığ karayolu Üniversite kavşağında yapılan uygulama noktasında durdurulmuş, bir araçta yapılan arama neticesinde aracın hava filtresi içerisine gizlenmiş vaziyette daralı 493 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, konuyla ilgili 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler TCK188/3 (Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Yapma) suçundan hazırlanan tahkikat evrakı birlikte sevk edildikleri Adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim gönderilmişlerdir.” denildi.
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