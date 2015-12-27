Havaalanında Gözaltı..

Üniversite öğrencisi Begüm Kartalı, 2005 yılında katıldığı bir kına gecesinde öldürmek suçundan yargılanan ve yeni çıkan yasayla tutukluluk süresi dolduğu gerekçesiyle serbest bırakılan Osman Ulu, havaalanında gözaltına alındı.

YANLIŞ BİLGİ

5 Ocak günü tahliye edilen ve Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden Osman Ulu, uçakla İstanbula gitmek istedi. Havaalanı polisi tarafından yapılan kontrolde, her yolucunun kontrol edildiği sisteme arandığı bilgisi düşen Osman Ulu, gözaltına alındı. 24 Ocak tarihinde Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilecek olan Ulu, hakkında yakalama emrinin bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı havaalanından Malatya Adliyesine getirildi. Adliyede yapılan inceleme sonrasında Osman Ulunun hakkındaki yakalama kararının yanlışlıkla UYAP sisteminde yer aldığı anlaşıldı. Yanlışlığın anlaşılması üzerine Osman Ulu serbest bırakıldı.

Cezaevinden tahliye edilmesiyle verilen adli kontrol kararına göre Osman Ulunun yurt dışına çıkma yasağı bulunuyor.