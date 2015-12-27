Havaalanında Gözaltı..
Üniversite öğrencisi Begüm Kartalı, 2005 yılında katıldığı bir kına gecesinde öldürmek suçundan yargılanan ve yeni çıkan yasayla tutukluluk süresi dolduğu gerekçesiyle serbest bırakılan Osman Ulu, havaalanında gözaltına alındı.
YANLIŞ BİLGİ
5 Ocak günü tahliye edilen ve Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden Osman Ulu, uçakla İstanbula gitmek istedi. Havaalanı polisi tarafından yapılan kontrolde, her yolucunun kontrol edildiği sisteme arandığı bilgisi düşen Osman Ulu, gözaltına alındı. 24 Ocak tarihinde Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edilecek olan Ulu, hakkında yakalama emrinin bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı havaalanından Malatya Adliyesine getirildi. Adliyede yapılan inceleme sonrasında Osman Ulunun hakkındaki yakalama kararının yanlışlıkla UYAP sisteminde yer aldığı anlaşıldı. Yanlışlığın anlaşılması üzerine Osman Ulu serbest bırakıldı.
Cezaevinden tahliye edilmesiyle verilen adli kontrol kararına göre Osman Ulunun yurt dışına çıkma yasağı bulunuyor.