Havacılara FETÖ Operasyonu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ve Malatya’nın da aralarında bulunduğu illerde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Eskişehir Hava Kuvvetleri askeri yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yazılı bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 66 şüpheli hakkında Eskişehir Sulh Ceza Hakimliğinin verdiği karar doğrultusunda Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine arama ve gözaltına alma talimatı verildiği belirtildi.

30 Kasım 2017 tarihinde Eskişehir merkezli Amasya, Ankara, Batman, Bursa, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Mersin olmak üzere toplam 12 ilde önceden belirlenen 66 şüphelinin adresine emniyet görevlilerince eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamanın devamında; “Operasyon kapsamında aralarında pilotların da bulunduğu, 62 rütbeli askeri personel ile 2 sivil şüpheli Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 1 şüpheli Eskişehir Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin sonrasında serbest bırakılmıştır. Diğer 63 şüpheli ise gözaltı işlemlerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevk edilerek sorgulanmıştır. Yürütülen adli işlemler sonucunda 45 şüpheli tutuklanmış, 18 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir” diye belirtildi.

BALIKESİR’DE..

Bu arada, Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

FETÖ-PDY Silahlı Terör Örgütünün şifreli haberleşme programı bylock kullandıkları tespit edilen üyelerine yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir, İstanbul, İzmir, Manisa, Denizli, Kütahya, Malatya, Kırıkkale ile birlikte 8 ilde ve 36 ayrı noktada 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alınırken, 6 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor

Eskişehir, Balıkesir- iha