Havacılık Sporunu Tanıttılar

İnönü Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Havacılık Topluluğu üyeleri düzenlenen tanışma toplantısında bir araya geldi.

Hoca Ahmet Yesevi Konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Arş. Gör. Engin Özdemir, Havacılık Topluluğu Başkanı Yusuf Göngür, Bisiklet Topluluğu Başkanı Uğur Özdemir, İzcilik Topluluğu Başkanı Enes Öngür, Kuş Gözlem Topluluğu Başkanı Y. Emre, havacılık topluluğu üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Engin Özdemir, İnönü Üniversitesi Havacılık Topluluğunun kurulması fikrinin ortaya çıkaran ve bu fikri gerçekleştiren kurucular ile üyelere teşekkür etti.

Özdemir, uçmanın kolay olmadığını dile getirerek, “Tehlikeli mi? Aslında hem evet, hem hayır. Bilmiyorsanız, eğitimini almamışsanız ve güvenlik önlemleriniz yoksa tehlikelidir. Şayet eğitimini alıp, gerekli tedbirler alındıktan sonra herhangi bir tehlikesi yoktur. Bu yüzden sıkıntı edecek hiçbir durum da yoktur” dedi.

Topluluk Başkanı Yusuf Göngür de Havacılık Topluluğunun üç yıldır aktif olarak çalışmalarını yürüttüğünü anımsatarak, “Ancak uğraştığımız sporlar pahalı ve tehlikeli olduğundan kurulmamız biraz uzun sürdü. Biz üç yıldır kendi eğitimlerimizi devam ettirmeye çalıştık. Henüz malzeme ve ekipman sağlayamadığımız için üyelerle kalabalık bir eğitim aşamasına geçememiştik. Havacılık insanlar tarafından uçmak ya da uçmak için yapılmış aletlerle, bu aletlerin bakımıyla, kullanımıyla ilgilenen bir spor dalıdır” şeklinde konuştu.

Havacılık Topluluğu üyelerinden Ömer Faruk Karaoğlan ise eğitimlerini tamamlamalarının ardından uçuşlara başladıklarını kaydederek, “Bu yıl nasip olursa üniversitemizin bize alacağı malzemelerle bizim gibi yamaç paraşütünü seven insanlar, üyelerimiz de bizimle birlikte eğitimi çok rahat bir şekilde alacaksınız. Bizimle beraber uçuşlara katılacaksınız” ifadelerini kullandı.

Havacılık Topluluğuna ait etkinliklerin yansıtıldığı slayt gösterisinin ardından toplantı sona erdi.

Bülten