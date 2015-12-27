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Hayalet Sürücü 2: İntikam Ateşi

Hayalet Sürücü 2: İntikam Ateşi
  • 27.12.2015
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Gösterim tarihi : 17 Şubat 2012
Yönetmen : Mark Neveldine, Brian Taylor
Oyuncular : Nicolas Cage , Idris Elba , Ciarán Hinds
Senaryo : Scott M. Gimple, David S. Goyer, Seth Hoffman
Yapımcı : Stan Lee, Brian Taylor, Avi Arad
Müzik : David Sardy
Görüntü yön. : Brandon Trost
Tür : Aksiyon , Fantastik , Gerilim
Süre : 95 dk. 
Yapım yılı : 2011
Ülke : ABD
Dağıtıcı : Pinema Film
Mark Neveldine ve Brain Taylor (Crank) tarafından yönetilen filmde Şeytan’ın kelle avcısı uşağı tarafından lanetlenen Johnny, bu lanetten sonsuza dek kurtulmak ve genç bir çocuğu Şeytan’ın elinden kurtarmak için sahip olduğu her şeyi riske ederek isyancı keşişlerden oluşan bir ekip kurar ve savaşa hazırlanır…
Resmi web sitesi : http://www.thespiritofvengeance.com/

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