Hayalet Sürücü 2: İntikam Ateşi



Gösterim tarihi : 17 Şubat 2012

Yönetmen : Mark Neveldine, Brian Taylor

Oyuncular : Nicolas Cage , Idris Elba , Ciarán Hinds

Senaryo : Scott M. Gimple, David S. Goyer, Seth Hoffman

Yapımcı : Stan Lee, Brian Taylor, Avi Arad

Müzik : David Sardy

Görüntü yön. : Brandon Trost

Tür : Aksiyon , Fantastik , Gerilim

Süre : 95 dk.

Yapım yılı : 2011

Ülke : ABD

Dağıtıcı : Pinema Film

Mark Neveldine ve Brain Taylor (Crank) tarafından yönetilen filmde Şeytan’ın kelle avcısı uşağı tarafından lanetlenen Johnny, bu lanetten sonsuza dek kurtulmak ve genç bir çocuğu Şeytan’ın elinden kurtarmak için sahip olduğu her şeyi riske ederek isyancı keşişlerden oluşan bir ekip kurar ve savaşa hazırlanır…

Resmi web sitesi : http://www.thespiritofvengeance.com/

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