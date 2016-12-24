Özel sporcular, Dilek Sabancı Karma Futbol Projesi kapsamında düzenlenen turnuvada eğlenceli vakit geçirdi.

8-15 yaş aralığındaki özel sporcu ve partner sporcuları aynı takım çatısı altında birleştirerek birlikte oynamalarını amaçlayan Dilek Sabancı Karma Futbol Projesi, her yıl geleneksel olarak Malatya’da da uygulanıyor.

Turgut Özal Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Spor Salonu’nda bu yıl ikincisi gerçekleştirilen proje kapsamında özel sporcular ile Malatya Sanayi Spor Kulübü sporcuları, Dilek Sabancı Karma Futbol Turnuvası’nda bir araya geldi. Turnuvaya katılan sporcular hem eğlendi hem de keyifli vakit geçirdiler. Turnuvada sporcular, ‘Hayat Birlikte Oyun Birlikte’ dedi.

Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübü Başkanı Kazım Aydoğan, turnuvanın çok güzel geçtiğini ifade ederek, çocukların keyifli zaman geçirdiklerini belirtti.

Aydoğan, “Özel Olimpiyatlar Dilek Sabancı Karma Futbol Turnuvasına çok sayıda engelli sporcu ve partner sporcular katıldı. Bu organizasyonu gerçekleştiren özel olimpiyatlar ailesine, Sanayispor kulübüne, Turgut Özal Özel Eğitim Orta Okulu ve Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerine ve İnönü Üniversitesi BESYO Engelliler Egzersiz ve Spor bölüm Öğrencilerine çok teşekkür ederim” dedi.

Özel sporcuların turnuvada iyi vakit geçirdiklerini dile getiren Aydoğan, şunları söyledi: “Dilek Sabancı Karma Futbol Projesini eğlenceli bir şekilde Özel sporcularımız ve partner sporcularımız birlikte yarışmanın tadını dosyasıyla çıkardılar. Projede bizleri destek veren Özel Olimpiyatlar ailesine, Turgut Özal Özel Eğitim Orta Okulu ve Mesleki Eğitim Merkezine, Sanayispor Kulübüne, Recai Kutan Orta Okuluna, Turgut Özal Özel Çocuklar Spor Kulübüne ve İnönü Üniversitesi TODUP topluluğuna çok teşekkürler. Her zaman bizleri destekleyen Erkan Şimşek, Ömer Turgut, Berkan Erkoç, Tayfur Kartal, Abdülkadir Yılmaz, Taha Yasin Ilkım ve Burak kardeşime ayrıca teşekkür ederim.”

TURNUVANIN AMACI NE?

Dilek Sabancı Karma Futbol Projesi, 8-15 yaş aralığındaki özel sporcu ve partner sporcuları aynı takım çatısı altında birleştirerek birlikte oynamalarını sağlayan karma futbol projesidir.

Proje ile 10 ilde (Zonguldak, Salihli, Ödemiş, Kayseri, İzmir, Malatya, Bursa, Balıkesir, Gebze, Düzce) 90 karma futbol takımı kurularak toplamda 900 sporcuya ulaşılması hedefleniyor.

Bulundukları illerin spor kulüplerinin altyapısından gelen partner sporcularla, aynı ildeki özel rehabilitasyon okullarından gelen özel sporcular beraber mücadele etmenin keyfini yaşıyor.

Özel eğitim gereksinimi olan bireyleri, çeşitli spor dallarında diğer bireylerle bir araya getirerek toplumsal hayata katmayı hedefleyen Özel Olimpiyatlar Türkiye, Dilek Sabancı Karma Futbol Projesi kapsamında birçok il ve ilçede turnuvalar gerçekleştiriyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi