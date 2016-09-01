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Malatya Haber -

Hayat Işığım

Hayat Işığım
  • 02.09.2016
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Tom Sherbourne, 1. Dünya Savaşı’nda geçirdiği acı dolu dört yıldan sonra Avustralya’ya döner ve kıyıdan yarım gün uzaklıktaki Janus Kayası’ndaki deniz fenerinde bakıcı olarak çalışmaya başlar. Genç, güzel, cesur ve sevgi dolu karısı Isabel’le evlilikleri ikisinin de kafasındaki gürültüyü susturup yıldızlar, dalgalar ve rüzgârın sesinden başka hiçbir şeyin olmadığı iki kişilik dünyalarında huzur bulmalarını sağlar. Bir gün, üç yılın ve üç düşüğün ardından, karısı bir bebeğin ağlamalarını duyar. Dalgalar, içinde genç bir adamın cesedi ile birkaç aylık bir bebeğin olduğu bir tekne getirmiştir onlara. Çocuk özlemiyle dolu Isabel Sherbourne dualarının Tanrı tarafından kabul edildiğini düşünür.

Vizyon Tarihi: 02 Eylül 2016
Yapımı : 2016 – ABD , YeniZelanda
Tür : Dram
Süre: 130 Dak.
Yönetmen : Derek Cianfrance
Oyuncular : Michael Fassbender , Alicia Vikander , Rachel Weisz , Bryan Brown , Caren Pistorius
Senaryo : Derek Cianfrance
Yapımcı : David Heyman , Jeffrey Clifford

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