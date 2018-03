‘Hayati Bir Maç’

TFF 2. Lig 4. Grup da mücadele eden Malatyaspor, Ligin 14. haftasında karşılaşacağı Adıyamanspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün Orduzu Pınarbaşı’ndaki tesislerinde teknik Direktör Ercüment Çoşkundere nezaretinde bir antrenman yapan Malatyaspor’ da idmana sakat olan Ahmet Çetinkaya ve takımdan ayrı salonda çalışan Tuncay Selçuk katılmadı.

Adıyamanspor maçının taktiği şeklinde geçen çalışmada tam sahada çift kale maç yapan sarı kırmızılı takımın hırslı ve istekli oluşu dikkatlerden kaçmadı. Çift kale maç sırasında Fatih Sezer küçük bir sakatlık yaşarken bu oyuncunun ciddi bir şeyinin olmadığı açıklandı.

Öte yandan, Malatyaspor Genel menajeri Aziz Yiğit yaptığı açıklamada; hafta sonu kendi sahalarında hayati önem taşıyan bir maç oynayacaklarını belirterek, “Takımımız Adıyaman maçı hazırlıklılarını üst düzey bir motivasyonla sürdürüyor. Bu maça eksik bir kadroyla çıkacak olmamıza rağmen, bütün oyuncuların çalışma gayretinden oldukça memnunuz. Ergün ve Celil cezalı olduğu için forma giyemeyecekler. Ahmet Çetinkaya da sakat olduğu için bu maçta forma giymesi zor. Tabi bunlar bizim için mazeret değil, biz kesinlikle bütün planlarımızı üç puan üzerine yapıyoruz. Özellikle bu konuda bütün Malatyalı taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Malatya İnönü stadı, hafta sonu her iki takımımız için de önemli bir ev sahipliği yapacak. Cumartesi günü Belediyesporumuz play off gurupları için oldukça zor ve kazanması gereken bir maç oynayacak. Pazar günü ise Malatyaspor alt sıralardan kurtulması adına hayati önem taşıyan bir maça çıkacak. Ben Malatyalı futbolseverlerin Cumartesi Belediyespor maçına gelip takımımıza destek vermelerini, Pazar günü de Malatyaspor – Adıyaman müsabakasında bize destek vermesi istiyorum. Malatyalılar’ ın hafta sonu her iki takımına da sahip çıkacağını düşünüyorum ve taraftarlarımızın desteklerini bekliyoruz.” dedi.