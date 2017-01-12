Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Yeşilyurt Belediyesi’nin işbirliğiyle engelli bireyler için ‘Hayatı Paylaşıyoruz’ Spor Şenliği gerçekleştirildi.

Malatya Otizm ve Down Sendromlular Derneği tarafından engelli bireylerin sporla buluşması ve farkındalık oluşturulması amacıyla İnönü Üniversitesi BESYO Engellilerde Egzersiz ve Spor Bölümü koordinatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlik amacına ulaştı.

İnönü Üniversitesi Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AKP Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, federasyonu yetkilileri, çok sayıda davetli ve özel sporcular ile aileleri katıldı.

YEREL ANLAMDA EN BÜYÜK SPORTİF FAALİYET OLDU

Malatya’da şimdiye kadar yapılmış yerel anlamda özel bireyler ile ilgili en büyük sportif sosyal faaliyet olan etkinliğin amacı özel bireyler, aileleri ve toplumun birlikte oynayabilecekleri ve eğlenebilecekleri verimli bir zaman ortamı yaratmak. Özel bireylerin başarma duygusunu yaşatarak ödüllendirerek pekiştirmek.

İnönü Üniversitesi Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliğe 135 engelli birey katıldı. Etkinlikte toplam 16 rehabilitasyon merkezi,7 özel bireylere hitap eden devlet okulu, 7 özel bireylere hitap eden spor kulüpleri olmak üzere 30 STK ve kurum yer aldı. 24 eğitsel oyun ve spor branşının yer aldığı etkinliğe; engelli bireylerin yanı sıra aileler, huzurevi sakinleri ve protokol üyeleri de katıldı. Etkinlikte ayrıca İnönü Üniversitesi Engellilerde Egzersiz Bölümü 1. Sınıf öğrencilerinden 47 kişi gönüllü üniversite öğrencisi de yer aldı.

“MALATYA, FEDERASYONUMUZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR İL”

Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, “15 Temmuz’da bu vatan için dik duruş sergileyen özel sporcularımızın yüreklerinden, özel ailelerimizin de ellerinden öpüyorum” dedi.

Aydın, Malatya’da düzenlenen ‘Hayatı Paylaşıyoruz’ spor şenliğine bütün ekibiyle katıldığını ifade ederek, “Malatya, federasyonumuz için çok önemli çünkü 8 kulüp ile özel çocuklarımıza hizmet ediyorlar ve güzel organizasyonlara imza atıyorlar. Kurumlar ve özel aileler birbirleri ileri barışık ve birlik beraberlik anlayışını kazanmış durumdalar. Federasyonu devraldığımız zaman 90 kulüp var iken şuan 450 kulüp olmuş durumdayız. Malatya’da da o dönemde 3 kulüp var iken 2017 yılında federasyonumuz da Malatya 10 kulüp ile temsil edilecektir. Bu da 400 civarı sporcu anlamına gelmektedir. Ailelerimizden isteğimiz bizlere güvenmeleri ve çocuklarını spora yönlendirmeleridir” diye konuştu.

YARIŞMALAR ZEVKLİ GEÇTİ

Etkinlik kapsamında çeşitli yarışmalar yapıldı. Özel sporcuların yer aldığı yarışmalarda renkli görüntüler oluştu.

135 özel sporcu ve yakınlarının katıldığı şenlikte, basketbol tek pota atışı, sandalyede gol, halat çekme, çuval, bocce, bowling, voleybol, masa tenisi, futsal ve yakan top gibi birbirinden zevkli oyunlar oynandı.

Plaketleri Otizm Derneği ve Down Sendromlular Derneği aileleri çocukları ile birlikte verdi.

Yeni Malatya Gazetesi- Bülten