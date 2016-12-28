Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Yeşilyurt Belediyesi’nin işbirliğiyle engelli bireyler için ‘Hayatı Paylaşıyoruz’ spor şenliği ve gecesi düzenlenecek.

Malatya Otizm ve Down Sendromlular Derneği tarafından engelli bireylerin sporla buluşması ve farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 7 Ocak Cumartesi günü gün boyu etkinlikler düzenlenecek.

İnönü Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Salonu’nda 12.00’da açılış töreniyle başlayacak olan etkinlikte Hemsball, Bocce, Futsal, Goalball, Koşu, Basketbol, Voleybol, Tekerlekli Sandalye basketbolu, balon patlatma, sek sek ve yakan top gibi sportif faaliyetler gerçekleştirilecek. Müsabakaların ardından 15.30’da madalya ve ödül töreni yapılacak.

Aynı gün 19.00’da ise Büyükşehir Nikah Sarayı’nda akşam yemeği daveti verilerek, engelliler müzik etkinliği düzenlenecek. Program sonunda da plaketler verilecek.

Engelli sporcuların sportif faaliyetlere katılabilmesi amacıyla 7 Ocak Cumartesi günü 11.00’da Malatya Büyükşehir Belediyesi önünden, 11.15’te de Emekliler Parkı önünden servisler kaldırılacak.

Malatya Otizm ve Down Sendromlular Derneği tarafından yapılan açıklamada, “Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Yeşilyurt Belediyesi’nin işbirliğiyle engelli bireyler için ‘Hayatı Paylaşıyoruz Spor Şenliği ve Gecesi’ düzenleyeceğiz. Etkinlik kapsamında sportif faaliyetlerin yanı sıra özel çocuklarımız tarafından müzik etkinliği de yapılacak. Bu etkinlikte herkesi aramızda görmek istiyoruz” denildi.

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