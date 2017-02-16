“‘Hayır’cılar ‘Evet’ Diyenler Üzerinde Baskı Oluşturuyor”

AKP’liler, aralarında CHP’li Gürsel Tekin’in yeğeninin de bulunduğu CHP kökenli ‘Evet’çileri ziyaret etti..

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, referandumda “Evet” diyeceklerini açıkladıkları gerekçesiyle bazı kesimlerce baskı altında tutuldukları öne sürülen muhtarları ve bazı vatandaşlarla biraraya geldiler.

Çalık, Paşaköşkü Mahallesi’ndeki CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in yeğeni Emel Duran’ın evinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Akçadağ’ın Büyükçimiş Mahallesi (köyü) Muhtarı Mehmet Akgün ile Yaylımlı mahallesi Muhtarı Şeyho Karabulut’u ziyaret eden Çalık, “Öyle yürekli ve öyle güçlü bir çıkış yaptınız ki, dolayısıyla bizler sizi ziyaret edelim, bu konuda sizleri mağdur etmek isteyenlerin olduğunu duyduk. Aslanlar gibi bizim sizin yanınızda olduğumuzu, Alevisiyle, Sünnisiyle bütün vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu çok net hissettirmek için sizleri ziyaret ediyoruz.” dedi.

Ziyarette konuşan Büyükçimiş Mahallesi Muhtarı Mehmet Akgün, CHP’den istifa ettiğini ive AKP’ye kaydını yaptırdığını belirterek, “Önümüzde 16 Nisan’da bir referandum var, ‘Evet’ diyeceğiz.” dedi.

Yaylımlı Mahallesi (köyü) Muhtarı Şeyho Karabulut ise, referandumda ‘Evet’ oyu kullanacağını ifade ederek, “Hedef oldum, hedef tahtasına döndüm. Bırakın Türkiye’yi yurtdışından arıyorlar. Ben hizmet için varım. Hizmet içinde oradayım. Söz ağzımdan çıktı, başımı kesseler dönmem. Ben burada dimdik duruyorum.” diye konuştu.

AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı, “Biz hiçbir zaman Sünni ve Alevi ayrımı yapmadık, yapmayacağız, yapılmasına da müsaade etmeyeceğiz. Düşüncesi ve fikri ne olursa olsun herkes bu ülkenin vatandaşıdır. Herkes açık yüreklilikle oyunu gidip kullanacaktır.” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Bizim her zaman mahallelerde de, kırsalda da merkezde de Alevisinin de, Sünnisinin de hepsinin desteğini görüyoruz. Yerel yönetimler olarak bugüne kadar ilçelerimizde önemli hizmetler yaptık, alt yapı, üst yapı, spor yaşam merkezleri, parklar. Hiç birinde bir ayrımımız olmadı. Evet ile birlikte Türkiye’de, ben öyle inanıyorum ki, çok daha güçlü bir dönem başlayacak. Ülkemiz bir ateş çemberinin içerisinde kaldı, bir savaş çemberinin içerisinde kaldı. Biz bu süreç içerisinde hükümetsizliğe tahammül edemeyiz, zayıf hükümetlere tahammül edemeyiz. Çünkü ülkü artık bunu kaldırmaz.” diye konuştu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Malatya’mızda Alevi vatandaşlarımızın, Alevi muhtarlarımızın Cumhurbaşkanlığı sistemi için güçlü bir ‘Evet’ sesini yükseltmelerinden dolayı, bir kere memleketim Malatya’da olmasından dolayı büyük bir mutluluk duydum. Bunu gündeme getirmemin en büyük sebebi şu; herkesin kendi görüş ve düşüncelerini açıkça ifade edebileceği bir Türkiye var. ‘Hayır’ kampanyası yürütenler, başta terör örgütleri olmak üzere, siyasi partiler, ‘hayır’ diyenler üzerinde bir ‘hegemonya kurulmak isteniyor’ diye açıklama yaparken, bugün Malatya’da Alevi vatandaşlarımızın ‘Ben Evet diyorum’ cümlesinden sonra muhtarlarımıza ve kardeşlerimize yönelik baskı oluşturmalarını, söylemiş oldukları cümlelerle nasıl tezat oluşturduklarını çok net göstermek adına buradayız. Muhtarlarımıza, ‘Sen bu açıklamayı nasıl yaparsın’ deyip, baskı oluşturanları biz biliyoruz, muhtarlarımız da kim olduklarını biliyor. Ama onları biz Allah’a havale ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Demokrasinin gereği, herkes fikirlerini hürce, özgürce ifade eder ve bunun en güzel göstergesi de buradadır. Biz Türkiye’de kutuplaşmanın asla olmadan, kardeşliğin, hoşgörünün, birliğin, beraberliğin var olduğu bir Türkiye tasavvur ediyoruz. Tamamen terör örgütlerinin karşısına dik duracak ve uluslar arası güçlere Türkiye üzerinde oyun oynayacak güçlere dimdik duracak bir Türkiye tasavvur ediyoruz. Bunun için de elimizin daha güçlenmesi, çok başlılığın ortadan kaldırılması ve icraatlarımızı sınırsızca yapabileceğimiz bir sistem tasavvur ediyoruz. Bunun için sizlerin söylemiş olduğunuz ‘Evet’ bu anlamda çok önemli. Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmaksızın ‘kime oy verdin’ diye sormadan hizmetlerimizi her bölgeye götürdük, götürmeye devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in öz yeğeni olan Malatya’da yaşayan Emel Duran da (yandaki fotoğrafta), “Bu parti meselesi değil, ülkemizin birlik ve beraberliği için bende eşimi destekliyorum ve ‘Evet’ diyoruz” dedi.

Çalık, “Tabi ki herkes siyaset yapabilir, bağlantılarını da, aile fertlerini de farklı şekilde etkileyebilir. Gürsel Tekin’in kardeşinin kızı olmasının ötesinde bir hanımefendi ve Malatya’da yaşayan, Haçova’da oturan bir kardeşimiz ‘Ben güçlü bir evet diyorum’ diyor. Canı gönülden kutluyorum” dedi.

“ELİMİZDEN GELDİĞİNCE EVETÇİYİZ..”

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde Alevi vatandaşların yaşadığı Yaylımlı ile Yeşilyurt ilçesine bağlı Atalar (Haçova) köylerinin muhtar ve temsilcileri, 9 Şubat günü Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı etmişlerdi. Başkan Çakır’a ziyaretin anısına bağlama hediye eden muhtar ve mahalle temsilcileri, özellikle Malatya’nın büyükşehir olduktan sonra mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Nisan ayında yapılması planlanan yeni Anayasa değişikliği referandumunda Alevi köyleri olarak ‘evet’ oyu kullanacaklarını açıklamışlardı.

Çakır’ı ziyaret edenlerin bu hareketlerinden sonra Haçova Köyü Dayanışma ve Kültür Derneğinde bir araya gelen Atalar, İkizce ve Ataköy Mahallesi Muhtarları yaptıkları basın açıklaması ile ‘Referandumda ‘Evet’ oyu’ açıklamasının tüm Haçovalı Alevileri bağlamadığını söylemişlerdi.

Bülten- AA- malatyahaber.com

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