”Hayırsever Anlayışınız Ne?..”

CHP Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, İl Genel Meclisinde geçtiğimiz hafta kavgalı oturumda belirlenen, ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının mütevelli heyetinde yer alacak hayırsever üyelerle ilgili iddiaları, TBMM Başkanlığına ileterek, vakıftan sorumlu Devlet Bakanı Prof.Dr. Mehmet Aydının bu soruları yanıtlanmasını istedi.

ASLANOĞLUNUN SORULARI..

Milletvekili Aslanoğlu, TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde, ilgili bakanın sözlü olarak yanıtlamasını istediği sorularını şöyle sıraladı:

İlçelerimizde bulunan sosyal yardımlaşma vakıflarına mütevelli olarak atanacak hayırseverlerin belirlenmesi yeni çıkan yasa ile il genel meclisine bırakılmıştır. Bu yasa ile atanacak mütevellilerin ilçelerde hayırseverlikleriyle tanınmış olması temel koşulu getirilmiştir. Malatyadaki ilçelerimizde sosyal yardımlaşma ve dayanışma fonu hayırsever üyelikleri için il genel meclisi üyelerince belirtilen isimlerin tarafınızca araştırılması halinde bu yasanın uygulanmasında hükümetinizin hayırsever anlayışının ne olduğunun tarafıma iletilmesini bilgilerinize arz ederim.

1-Yeşilyurt İlçemizde il genel meclisi tarafından hayırsever olarak önerilen bir üyeye daha önce ilçedeki sosyal yardımlaşma vakfından yardım yapılmış mıdır? Veya Sosyal Yardımlaşma Vakfında yardım dosyası var mıdır? Sizin hayırsever anlayışınız yardım yapan insan mı yoksa hayra ihtiyacı olan insan mı?

2- Pütürge ilçemiz için önerilen iki kişi AKP ilçe başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyesi midir? Yine Akçadağ ilçemiz için önerilen isimler AKP ilçe yönetiminin amcaoğlu ve Malatya merkez ilçede görevli bir kişi midir? Battalgazi ilçemizde önerilen kişi AKP ilçe yönetim kurulu üyesi midir? Darende ilçemizden önerilen kişilerden biri AKP yönetim kurulu üyesi ve diğeri ise Balaban Belde Başkanı mıdır? Doğanşehir ilçesi için önerilen iki kişi AKP ilçe yönetim kurulu üyesi midir? Kuluncak ilçemizden önerilen bir üye, partiniz il genel meclisi üyesinin kardeşi midir? Arapgir ilçemizde muhtarlar adına iki kişi seçilmesine karşın hayırsever olarak tekrar iki muhtarın önerilmesi yönetmenliği uygun mudur?

3- Hükümetinizin hayırseverlik kavramı ilçede hayırseverliliği ile tanınmış kişi yerine parti yandaşı, AKP üyesi olma veya il ve ilçelerinde görev almak anlayışı mıdır?

KAVGALI OTURUMDA KİMLER SEÇİLMİŞTİ?

İl Genel Meclisinin geçtiğimiz Cuma günkü oturumunda, ilçelerdeki vakıf mütevelli heyetlerinde görev alacak hayırseverlerin belirlenmesine ilişkin oylama öncesinde, belirleme yöntemi konusunda mecliste çoğunluğu oluşturan AKPli üyelerden bazıları ile muhalefete mensup bazı üyeler arasında kavga aşamasına kadar varan sert tartışmalar olmuştu. Daha sonra, isim önerilmesi ve oylanması yöntemiyle, AKPli üyelerin istediği isimlerin hayırsever olarak mütevelli heyetlerde yeralması sonucu çıkmıştı.

Oylama sonucu, ilçelerdeki vakıf mütevelli heyetlerinin hayırsever kontenjanları şu isimlerden oluşmuştu:

AKÇADAĞ: Mehmet Kayaşahin, Veysel Güde, Vahap Yücekaya,

ARAPGİR: Adnan Şeker, Naci Başkaya,

ARGUVAN: Mehmet Ali Türker, Nusret Ateş, Naki Düzova,

BATTALGAZİ: Şahin Yağmur, Ömer Kuş, Naci Bayhatun,

DARENDE: Veysel Zengi, Durdu Dizdar, Ahmet İlhan,

DOĞANŞEHİR: Fahrettin Tapar, Burhan Tanışık,

DOĞANYOL: Ömer Çakmak, Abdullah Gül, Adıgüzel Kandemir,

HEKİMHAN: Osman Şahin, Ruhi Altuntaş, Mevlüt Koca,

KALE: Ahmet İpek, Halis Cengiz, Galip Karataş,

KULUNCAK: Şinasi Kavak, Mahmut Kılıç, Ali Cengiz,

PÜTÜRGE: Mehmet Elmas, Hamit Kılınç, Remzi Aydoğan,

YAZIHAN: Hikmet Gültekin, Kemal Dursun, Abuseyif Fırat,

YEŞİLYURT: Fikret Dağaşan, Recep Menekşe.