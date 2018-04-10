“Hayvan Varlığını Artırmak İsteyen İletişime Geçsin”

Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Malatya Birliği olarak Romanya’dan et ve süt verimi yüksek koç ve damızlık koyun getireceklerini belirterek “Gerekli kredileri çıkarıp sözleşmeler yapacağız. Hayvan varlığını artırmak isteyen yetiştiricilerimiz mutlaka bizimle iletişime geçsin” dedi.

Birlik binasında basın toplantısı düzenleyen Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Malatya’daki damızlık hayvan sayısını artırmak için çalışma başlattıklarını belirterek, bu kapsamda Romanya’da incelemelerde bulunduklarını ve damızlık hayvan varlığına artıracak projenin çalışmalarını yürüttüklerini ifade etti. Akın, “4 günlük bir ziyaret için Romanya’ya gittik ve oradaki çiftlikleri inceledik. Malatya’da özellikle de verimi düşük olan, yavru oranları et ve süt verimi düşük olan hayvanların veriminin arttırması için koç ve damızlık hayvan sağlayabilmek için, yetiştiricilerimizin işletmelerindeki hayvan sayısının yükselmesi için çalışma başlattık” diye konuştu.

Yetiştiricilerin bunu alabilmeleri için kredi sağlayıp gerekli sözleşmeleri yapacaklarını vurgulayan Akın, “Burada talepte bulunmak isteyen bütün yetiştiricilerimize biz bir toplantı yapıp, biz bunu anlatacağız. Çünkü et ve süt verimi yüksek ırkları getirmek istiyoruz. Bu çalışmamızı bir an önce hayata geçireceğiz. Bizi dinleyen yetiştiricilerimize tavsiyemiz, muhakkak bizimle irtibata geçsinler. Ziraat Bankası yetkililerini, Romanya’da havan temin edeceğimiz kuruluşların yetkililerin de davet edip Malatya’daki hayvan varlığını yükseltecek çalışmalara başlamak istiyoruz” dedi.

Bakan Fakıbaba etkinliğimize katılacak

Bugün başlayacak Tarım Fuarı’na da değinen İhsan Akın, kırkım şenliği ve güneş enerjisi paneli çekiliş törenine Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıba’nın da katılacağını belirterek bütün vatandaşları etkinliklerine beklediklerini söyledi.

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com