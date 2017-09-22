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Malatya Haber -

Hazırlık Kursuna İlgi Büyük

Hazırlık Kursuna İlgi Büyük
  • 23.09.2017
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Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Üniversiteye Hazırlık Kursu büyük ilgi gördü. Pilot uygulama olarak başlatılan kursa 2 kat başvuru olunca öğrenci seçme sınavı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Salköprü Semt Konağı’nda lise mezunlarına yönelik olarak ücretsiz düzenlenen Üniversite Hazırlık Kursu için 200 aday başvurdu. Pilot uygulamada belirlenen 100 kişilik kontenjan için öğrenci seçme sınavı gerçekleştirildi. Sınav sonucunda eşit ağırlık alanında üniversite sınavlarına girecek öğrencilerden kursa kayıt olmaya hak kazananlar belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen ve yıllık 2 bini aşkın öğrencinin katıldığı TEOG kurslarına ilaveten bu yıl ilk kez lise mezunlarına yönelik hazırlık kursu açıldı.

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Yorumlar
  1. Bekir Coşkun dedi ki:
    23 Eylül 2017, 14:03

    Birinci hafta yoğun ilgi olur, sonra ilgi giderek düşer, kimsede sormaz ve takip etmez “niye ilgi düştü ” diye sormaz. Açılan bu kurslar tamamen reklam (!) kursları. İçi boş kuru gürültü

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