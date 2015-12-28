HDP Önünde Protesto

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi Dağlıca bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Malatya’da da protesto gösterileri düzenlendi.

Hain saldırının ardından Malatya’da bir grup ülkücü, gece yarısı sokağa çıkarak saldırıyı protesto etti. Grup sloganlar atarak HDP il binasına kadar yürüdü. Burada binanın girişine MHP bayrağı asan kabalalık, daha sonra saldırıları kınadı. Polisin devreye girmesi ile grup olaysız bir şekilde dağılırken, asılan bayrak ise indirildi.

Öte yandan, olası protestolar için polis ekipleri kent merkezinde geniş güvenlik önlemleri aldı. HDP binası önünde çevik kuvvet ekipleri önlemlerini artırdı.