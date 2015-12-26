‘Hedef 5 Milletvekili Çıkarmak!’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Merkez İlçe Başkanı Zeki Çıplak, seçimde hedeflerinin 5 milletvekili çıkarmak olduğunu söyledi.

CHP Merkez İlçe Başkanı Zeki Çıplak, Kadın Kolları Başkanı Hülya Güler ile birlikte parti il binasında düzenlediği basın toplantısında, parti olarak milletvekili genel seçimi hazırlığına yoğun olarak başladıklarını ifade etti. Çıplak, “Hedefimiz en az 5 milletvekilidir. Gücümüz ise birlik ve beraberliğimizdir” dedi.

CHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Hülya Güler ise uzlaşmayla seçilen cumhurbaşkanı istediklerini kaydetti.

7 milletvekilliği bulunan Malatya’da; Kasım 2002 seçimlerinde bu milletvekillerinden 5’ini AKP, 2’sini CHP çıkarmış, AKP milletvekilleri Süleyman Sarıbaş ile Miraç Akdoğan daha sonra Anavatan Partisi’ne geçmişlerdi.