‘Bursa’nın Galip Gelemediği 8. Maç Olsun’

Spor Toto Süper Ligin 22.haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, 18 Şubat Pazar günü 13.30’da Bursaspor’a konuk olacak. Bursaspor çıkışa geçmek, Evkur Yeni Malatyaspor ise hem rövanşı almak hem de çıkışını sürdürmek istiyor.

Evkur Yeni Malatyaspor, ligin ikinci yarısında oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1’de mağlubiyet alarak 5 puan toplarken, Bursaspor ise 3 mağlubiyet, 1’de beraberlik ile sadece 1 puan hanesine yazdırabildi.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşma 4-2 Bursaspor’un üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

21 HAFTADA 27 PUAN

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de geride kalan 21 haftada 27 puan topladı. 7 kez galip gelen sarı kırmızılılar, 6 kez berabere kalırken, 8 karşılaşmayı ise kaybetti.

Ligde geride kalan 21 haftada rakip ağları 24 kez havalandıran Evkur Yeni Malatyaspor, kalesinde ise 28 gol gördü.

Sarı kırmızılılar, 21 haftalık süreçte kazandığı 27 puanın 11’ini deplasman maçlarında topladı. Deplasmanda 10 karşılaşmaya çıkan Evkur Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Sarı kırmızılılar, 10 deplasman maçında 10 gol atıp, 14 gol yedi.

BURSASPOR 1 PUAN GERİDE

Bursaspor ise ligde geride kalan 21 haftada 26 puan toplayabildi. Ligde 7 kez galip gelen yeşil beyazlılar, 5 karşılaşmada berabere kalırken, 9 karşılaşmadan ise sahadan boynu bükük ayrıldı.

Ligde geride kalan 21 haftada rakip ağları 31 kez havalandıran yeşil beyazlılar, kalelerinde ise 28 gol gördü.

Bursaspor, 21 haftalık süreçte topladığı 26 puanın 18’ini iç sahada topladı. Sahasında 11 karşılaşma oynayan yeşil beyazlılar, 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3’te mağlubiyet aldı. Bursaspor, iç sahada oynadığı 11 karşılaşmada rakip ağları 19 kez havalandırırken, kalesinde 13 gol gördü.

7 MAÇTIR GALİP GELEMİYORLAR

Süper Lig’de yedi maçtır galibiyete hasret olan Bursaspor, bu süreçte 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Yeşil beyazlılar, Süper Lig’de en son ki galibiyetini 3 Aralık 2017’de ligin 14.haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor’a karşı 3-0’lık sonuçla aldı.

Bursaspor, Atiker Konyaspor galibiyeti sonrası evinde Fenerbahçe’ye 1-0, deplasmanda Trabzonspor’a 1-0, sahasında Medipol Başakşehir’e 3-0, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 3-1, deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor’a 1-0 mağlup oldu. Yeşil beyazlılar, bu süreçte evinde Gençlerbirliği’yle 1-1, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.

EVKUR YENİ MALATYASPOR 4 HAFTADA 5 PUAN KAZANDI

Ligin ilk yarısını 22 puanda tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligde geride kalan 4 haftada 5 puan toplayarak, puanını 27’ye yükseltmeyi başardı.

Sarı kırmızılılar, ikinci yarıda şuana kadar sadece deplasmanda Antalyaspor’a 3-1 kaybederken, Demir Grup Sivasspor’u 1-0 mağlup edip, Kasımpaşa ile 1-1, Osmanlıspor ile de 0-0 berabere kaldı.

Deplasmanda son oynadığı karşılaşmada Antalyaspor’a 3-1 kaybeden sarı kırmızılılar, deplasmanda en son galibiyetini ligin 17.haftasında Kayserispor’a karşı 1-0’lık sonuçla almıştı. Sarı kırmızılılar, daha sonraki 2 deplasman maçında 1 beraberlik, 1’de mağlubiyet aldı.

İLK MAÇI BURSASPOR KAZANDI

Bursaspor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig’de ilk kez bu sezon Malatya’da karşılaştı. Ligin ilk yarısında, Ertuğrul Sağlam’ın aniden teknik direktörlük görevini bırakıp şehri terkettikten sonra oynanan ve EYMS’nin teknik direktörsüz olarak çıktığı bu karşılaşmadan, Bursaspor 4-2 galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig’de yedi maçtır galibiyete hasret olan Bursaspor, 7 maçta 2 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Yeşil beyazlılar, şuanda ligde devam eden en uzun kazanamama serisine sahip.

Süper Lig’de çıktığı son iki maçta kalesinde dört gol gören Evkur Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmalarda 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Bu sezon ligde ceza sahası dışından en fazla gol yiyen takım Bursaspor oldu. Yeşil beyazlılar, ceza sahası dışından kalesinde 8 gol gördü. Evkur Yeni Malatyaspor ise rakip filelere gönderdiği 24 golün sadece birini ceza sahası dışından buldu.

İlk 21 haftada Akhisarspor’un ardından rakip kaleye en az isabetli şut çeken iki takımdan birisi Bursaspor diğeri ise Evkur Yeni Malatyaspor oldu.

Ligde şu ana kadar Evkur Yeni Malatyaspor’dan bin 320 ikili mücadele kazanırken, ligin en fazla hava topu kazanan takımı konumunda bulunuyor.

Bursaspor’un iç sahada rakip filelere gönderdiği son beş golün dördü duran toplardan gelirken; Yeni Malatyaspor da son yedi golünün dördünü duran toplardan buldu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

ARŞİV FOTO: 16 Eylül 2017’de iki takım arasında Malatya’da oynanan maçtan