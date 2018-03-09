‘Hedef Çocuk Kemik İliği Naklinde de Marka Olmak’

HEM HEMATOLOJİK, HEM ONKOLOJİK HASTALIKLARA.. Turgut Özal Tıp Merkezi, 2017 yılı Kasım ayında başladığı Çocuk Kemik İliği Nakli’nde başarılı sonuçlar alıyor. Şu ana kadar 3 çocuk, kemik iliği nakli ile sağlığına kavuşurken, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, “Hedefimiz, tıpkı karaciğer naklinde olduğu gibi çocuk kemik iliği naklinde ülkemizde ve bölgemizde bir marka olmak” dedi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Kayseri’nin Doğu’sunda; Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da tek nakil yapan pediyatrik birim olarak hizmet vermeye başladı. 2015 yılında ruhsatlandırılan, 2017 sonuna doğruda da nakillere başlayan Turgut Özal Tıp Merkezi Pediyatri Kemik İliği Nakli Servisi, 3 çocuk hastaya kemik iliği nakli yaparak, sağlıklı bir şekilde taburcu etti. İki çocuk hastayı planlamaya alan birimin hedefi, Türkiye’de üniversite hastaneleri arasında bir numaraya yerleşmek. Son olarak 12 yaşındaki Cihad Akıncı’ya kemik iliği nakli yapan ekip, önümüzdeki günlerde 5,5 aylık bir bebeğe ilik naklini gerçekleştirecek.

8 çocuklu Akıncı ailesinin Talasemi hastası olan 3 çocuğundan Cihat Akıncı ise önümüzdeki günlerde taburcu olup, okuluna kavuşmanın ve bisiklet sürmenin hayalini kuruyor.

“Kayseri’den sonra bu nakli yapan tek merkez olduk”

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, karaciğer naklinden sonra kemik iliği naklinde de marka olduklarını söyledi.

Parlakpınar, çocuk kemik iliği naklinde önemli bir merkez olduklarını ifade ederek, “Karaciğer naklindeki haklı başarımız, gururumuz var. Avrupa’da birinci, dünyada ise ikinci sırada yer almaktayız. Bu marka değer bir lokomotif olup, diğer bölümleri de tetiklemiştir. 2017 yılında 99 başarılı nakille erişin kemik iliği ekibimiz Türkiye’de üniversite hastaneleri içerisinde ikinci sıraya yükseldi. Aynı zamanda çocuk kemik iliği nakli de 2017 yılında başladı. Kayseri’nin doğusunda çocuk kemik iliği nakli yapan başka bir merkez bulunmamaktadır. Kemik iliği nakli olan 3 çocuğumuzu sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 2 çocuk hastamızda planlamaya alındı” dedi.

Temelleri atılan Onkoloji Hastanesi’nde Kemik İliği Nakli Merkezi’nin de olacağını kaydeden Parlakpınar, “Onkoloji Hastanesi büyük bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmıştı. Temelleri atılan Onkoloji Hastanemiz 217 yataklı olarak planlandı. Bunun içerisinde Kemik İliği Merkezi de yer almaktadır. 2019 yılında 15 Temmuz’da resmi olarak açılması planlanan Onkoloji Hastanesi faaliyete girdiği taktirde kemik iliğindeki nakil hedefimiz Türkiye’de birinci sıraya yerleşmektir” diye konuştu.

Doç. Dr. Arzu Akyay: Çocuk kemik iliği naklinde önemli bir açığı kapatıyoruz

İki çocuk hastanın yanı sıra son olarak 12 yaşındaki Cihat Akıncı’ya nakil yapan Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Arzu Akyay, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Çocuk Kemik İliği Naklinde önemli bir açığı kapattıklarını kaydederek, “Burada 5 yataklı bir birimimiz var. 2015 yılında ruhsatlandırıldık, 2017 sonuna doğru da nakillerimize başladık” dedi.

Onkolojik, hematolojik hastalara nakil yapıldığını belirten Doç. Dr. Akyay, “Hem onkolojik hem hematolojik hastalıklara, aplastik anemilere, Akdeniz anemisine, lösemilere, immün yetmezliklere, birçok hastalığa nakil yapabilen bir merkeziz. Ben Buranın sorumlu hekimiyim. Nevin hocamız İstanbul Çapa Üniversitesi’nden sağ olsun bize destek vermeye geldi sorumlu yardımcı hekimimiz olarak. Ekibimiz güzel. Çalışanlarımız çok özverili çalışıyorlar. Kayseri’nin doğusunda başka bir ekip yok şuanda. Pediatride nakil yapan ekip olarak erişkinde var ama çocukta yok. O yüzden bir ihtiyacı karşıladığımızı ve açığı kapattığımızı düşünüyoruz. İhtiyacı olan hastalarımızı artık merkezimizde bu hizmet veriliyor” dedi.

“Kan alınır gibi örnek alınıyor”

Akyay, kök hücre vericiliğinin önemine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Başka bir organınızı verdiğiniz zaman bir organınızdan feragat ediyorsunuz ama kemik iliği ya da kök hücre vericisi olduğunuz zaman sadece sizden kan alınır gibi örnek alınıyor. Ya bir cihaza bağlanıp toplanıyor ya da ameliyathane şartlarına kök hücre toplanıyor. Ve verdiğiniz o ürün yerine, kök hücre yerine sizin vücudunuz tekrar onu yenileyebiliyor. Yani hiçbir organınızdan feragat etmek zorunda değilsiniz ve bir hayat kurtarıyorsunuz.”

Çapa’dan gelen Prof.Dr. Yalman ekibe destek veriyor

Türkiye’de ilk çocuk kemik iliği naklini gerçekleştiren İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi uzmanlardan olan Prof. Dr. Nevin Yalman da, Malatya’daki ekibe destek veriyor.

Türkiye’de pediatri kemik iliğine ilişkin bilgiler veren ve kemik iliği naklinin çağın en önemli tedavi şekillerinden birisi oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yalman, “Gerek genetik gerekse lösemi gibi hastalıklara kemik iliği nakli yapmak mümkün. Genetik hastalıklara Türkiye’de çok yaygın bulunuyor. Çünkü akraba evlilikleri çok yüksek oranda olduğu için, bu hastalıklar daha sık görülebiliyor. Ancak kemik iliği nakli ile yüzde 90 oranında şifa sağlanabiliyor. Akdeniz Anemisi dediğimiz hastalar ömür boyu kan almaya ve kanın getirdiği yan etki olarak demir birikimini önlemek için bir takım ilaç kullanmaya mecbur kalıyor. Kemik iliği naklini ne kadar erken yapabilirsek o kadar başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Kemik iliği naklinde önce hastaya kemoterapi ilaçları vererek, hastadaki kötü, malin hücreleri veya genetik hastalıksa bozuk hücreleri yok etmeye çalışıyoruz. Arkasından uygun vericisi olan kişilerden kemik iliğini alıyoruz ve kateterler yoluyla hastaya enjekte ediyoruz. Sonrasındaki iki üç hafta içerisinde istediğimiz hücrelerin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Tabi nakil sonrasında gerek enfeksiyondan korunması gerekse diğer bazı sorunların ortaya çıkmasını önlemek için bir takım koruyucu ilaçlar veriyoruz. Nakilden sonra 3. Ayda bu ilaçlar daha minimal düzeye iniyor. Ama maalesef Türkiye’de bu hastalıklar için tanısal açıdan bazı sıkıntılar var. Bu tür hastaları bu nedenle kaybedebiliyoruz. Bu tanı testleri yaygınlaştıkça hastalar daha erken gelecek ve başarılı bir şekilde nakil yapabileceğiz. Genetik hastalıklarda kemik iliği verecek olan donörün de sağlıklı olması gerekiyor. Çünkü bu hastalıklar daha ileriki yaşlarda da ortaya çıkabiliyor. Kemik iliği nakli olan hastalar için nakilden sonrası steril ortam ve aile bakımı çok önemli. Bu dönemler için de her şey pişmiş ve steril gıdalar almış olması gerekiyor” dedi.

Mardin’in Midyat ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Cihat nakil ile sağlığına kavuştu

Mardin’in Midyat yaşayan ve Akdeniz Anemisi olan Cihad Akıncı (12), ablasından alınan kök hücreyle kemik iliği nakli oldu. 10 gün içerisinde taburcu olup, yeniden okuluna dönecek olan Cihad’dan sonra kardeşleri Eyüp (13) ve Bediha Akıncı’nın da (8) sağlıklarına kavuşmaları için uygun kök hücre taramaları sürüyor.

Midyat’tan 3 ay önce İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne tedavi için gelen Selime ve Hüseyin Akıncı’nın 8 çocuğundan biri olan 12 yaşındaki Cihad Akıncı’nın Talasemi (Akdeniz Anemisi) hastası olduğu anlaşıldı. Midyat’tan Malatya’nın yolunu tutan Cihad, uzun bir tedavi döneminin ardından uygun ilik bulunarak nakil yapıldı. Başarılı bir operasyonla yeniden sağlığına kavuşan Cihad, okula gidebilmenin ve bisiklet sürebilmenin hayalini kurarken, kardeşlerinin de kendisi gibi sağlıklarına kavuşması için dua ediyor.

“Okuluma dönüp bisiklet sürmek istiyorum”

Cihad, tedavi için Mardin’den Malatya’ya geldiğini ifade ederek, “Kemik iliği nakli oldum, iyiyim. Köyümü çok özledim. Tedavi sonrası gideceğim. Doktorlar tedavi sürecinde çok yardımcı oldular. Altıncı sınıfa gidiyorum, yeniden okula gideceğim için çok mutluyum. 8 kardeşiz, 3’ümüz hastayız. Ben nakil oldum. Diğerlerine ilik bulunursa onlara da nakil yapılacak. Haftada bir gün gelip kan alıyorlar. Kendimi şuanda çok iyi hissediyorum. Eskiden koşamıyordum, yoruluyordum. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Midyat’a gidince önce okuluma gideceğim. Sonra bisikletime bineceğim” dedi.

Cihad’in başucunda bekleyen annesi Selime Akıncı ise “Mardin’in Midyat ilçesinden geldik. Oğluma ilik nakli yapıldı. İyi oldu. Mardin’den geldik, durumumuz iyi değil. 8 tane çocuğum var, 3 tanesi hasta. Doktorlarımızdan çok memnunuz, bize çok yardımcı oldular. 7 yıldır oğlum rahatsız. Oğlumun durumu şuanda iyi” diye konuştu.

“Ablasının kök hücreleri Cihad’ın kemik iliğinde çalışmaya başladı”

Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Arzu Akyay, “Cihat Akıncı Mardin Midyat’tan geldi. Sekiz kardeşler. Sekiz kardeşin üçü Akdeniz Anemisi hastalığına sahipler. Bu hastalık 3-4 haftada bir ömür boyu kan almaları gereken, kan almadıkları taktirde derin anemiden hayatlarını kaybedebilecekleri ağır bir hastalık. Bu hastalığın kesin tedavisi kemik iliği nakli. Malatya İnönü Üniversitesi’nde Kasım 2017’den itibaren nakillerimize başladık. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da başka nakil yapan pediyatrik birim yok. Doğu’daki hastalarımıza hizmet veriyoruz, Cihad’da bu hastalardan birisi. Cihad şanslı bir hasta çünkü aynı anda üç vericisi vardı. Ablasından kök hücre naklini gerçekleştirdik. Cihad’da da bu süreç oldukça iyi gitti. 19.günde ablasının kök hücreleri kendi kemik iliğinde çalışmaya başladı. 1-2 hafta içerisinde de taburcu etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Cihad’ın iki kardeşi için ilk taramaların yapıldığını anlayan Akyay, “Aile içi taramada kardeşlerine uygun aile içi verici bulamadık. Anne-baba yakın akraba. O yüzden taramalarımızı biraz daha genişleteceğiz. Aile içi bulabilirsek yine onlara da nakil yapmayı planlıyoruz” dedi.

Burhan KARADUMAN, Güler HAZAR, Ferdi DURDU- Yeni Malatya Gazetesi, malatyahaber.com