Hedef Günde 20 Ton
Sayıları gittikçe artan alabalık tesislerinin ekonomiye katkısının olacağı belirtilirken, istihdamı da artıracağı ifade edildi.
Alabalık üretiminde hedefin 4 yıl içerisinde günde 20 tona ulaşmak olduğunu belirten Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, 2015 yılında alabalık üretiminin Malatya ekonomisine 200 Milyon TL kazandırmasının beklendiğini söyledi.
Aygül ; “Şu anda 60 adet Alabalık Üretim Tesisi var. Bu tesislerde 2009 yılında 900 ton, 2010 yılında 2 bin 400 ton üretim gerçekleşti. 2011 yılı sonunda ise bu üretimin 7 bin 100 ton olması bekleniyor. Böylelikle bu tesislerin hem ekonomiyi kalkındırmasını hem de istihdamı artırmasını bekliyoruz” dedi.
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