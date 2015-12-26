‘Hedef Kazandıkça Belirecek’

Malatyaspor, Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Mardinspor maçının hazırlıklarını günde çift idmanla sürdürüyor. Sarı-kırmızılı takımda Alper, Turgay, Hakan, Ali ve kaleci Emrah’ın sakatlıkları teknik heyeti düşündürüyor.

Pınarbaşı Tesisleri’nde Teknik Direktör Fahrettin Ömeroviç yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Alper, Turgay ve kaleci Emrah katılmazken, Hakan Söyler, Ali Şimşek ve Mehmet Budak ise takımla birlikte çalıştı. Sarı-kırmızılı futbolcular, düz koşu ve kültür fizik hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı futbolcu Zafer Demiray, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Mardinspor maçının kolay geçmeyeceğini söyleyerek, “Maç oynanılmadan kazanılmıyor. Üst üste iki maçımızı sahamızda oynayacak olmamız bizim için avantaj. Bu maçlarda taraftarımızın da desteğiyle sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz” diye konuştu.

Yeni transferlerden Caner ise, “Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçında forma giyemedim. Ancak antrenmanlarda iyi çalışıp kendimi göstermek ve bundan sonraki maçlarda forma giymek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Bu arada Malatyaspor’un prensipte anlaşmaya vardığı Mehmet Albayrak da takımla birlikte antrenmana çıktı. Takımla birlikte antrenmana çıkan Volkan Çekiç’in kiralık olduğu Kayseri Erciyespor’dan sözleşmesinin fesh kağıdının beklendiği, bu kağıdın gelmesiyle Volkan Çekiç ile de sözleşme imzalanacağı bildirildi.

Öte yandan Malatyaspor Teknik Direktörü Fahrettin Ömeroviç, kulüp idari binasında bir basın toplantısı düzenledi. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk yarısında sergiledikleri futbolu beğenmediğini ifade eden Teknik Direktör Ömeroviç, “Daha istekli bir takım görmek istiyorum” dedi.

Mardinspor maçının kolay geçmeyeceğini ifade eden Boşnak teknik adam, “Bazı futbolcuları takımdan ayrılmış. Genç bir kadroyla maça çıkacaklar. Genç oyuncular ise kendilerini ispatlamaya çalışacak. Biz ise, gerçek futbolumuzu sergileyip, 3 puanla sahadan ayrılmak ve rahatlamak istiyoruz” diye konuştu.

Bir basın mensubunun Malatyaspor’un hedefiyle ilgili soru üzerine Ömeroviç, “İlk 8 maç sonunda bakacağız, eğer bu maçlar sonunda ilk 6’da olursak, daha üst sıraları hedefleriz. Kısacası, hedef kazandıkça ortaya çıkacak. Çünkü hedefsiz takımı ben de istemiyorum” dedi.

Sakat futbolcuların kendisini düşündürdüğünü, ancak bu futbolcuların yerine görev vereceği genç futbolcuların da onları aratmayacağına inandığını dile getiren Ömeroviç, sakatlıkların bu kadar fazla olmasının kendileri için dezavantaj olduğunu, ancak futbolda bunların olan şeyler olduğunu sözlerine ekledi.

Malatya İnönü Stadı’nda Pazar günü oynanacak Malatyaspor-Mardinspor maçının bilet fiyatları da belirlendi. Sarı-kırmızılı yönetiminden yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın biletleri açık tribün 3 YTL, maraton tribünü 5 YTL, kapalı tribünü 10 YTL ve VIP Tribünü ise 15 YTL’den satışa sunuldu.